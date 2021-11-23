بايدن يتحرك لخفض أسعار النفط ورفع شعبيته لدى الأمريكيين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بتحرك غير مسبوق في محاولة لخفض أسعار النفط، وبالتالي البنزين، على أمل إقناع الأمريكيين أخيرًا أنه بالفعل رئيس الطبقة الوسطى.

وقبل أن يبدأ الأمريكيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر، الخميس، مع عائلاتهم، أطلق الرئيس الديمقراطي مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي في السوق الأمريكية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق.

وقال بايدن في كلمة ألقاها على خلفية صور لمحطات وقود وصهاريج: ”إننا نطلق مبادرة كبرى“. وتعهد من البيت الأبيض بأن المبادرة ”لن تخفض الأسعار بين عشية وضحاها“ لكنها ”ستحدث فرقا“.

وأضاف ”الأمر سيستغرق وقتًا، لكن قريبًا ستشهدون انخفاضًا في سعر البنزين“.

ولا تستخدم الولايات المتحدة عادة سوى النذر اليسير من هذه الاحتياطات المقدرة حاليًا بنحو 609 ملايين برميل والمخزنة تحت الأرض في لويزيانا، وتكساس، في حالة حدوث كوارث طبيعية أو أزمات دولية.

ولم يأمر بايدن باستخدام الخمسين مليون برميل لتعديل الأسعار فحسب، بل فعل ذلك بالتنسيق مع دول أخرى، وهو أمر لم يحدث من قبل.

الصين

من أجل ذلك، تجاهلت واشنطن وبكين التنافس بينهما إذ انضمت الصين، أحد أكبر مستهلكي الذهب الأسود، إلى هذه المبادرة على غرار الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، بحسب البيت الأبيض.

وندد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام في بيان بما وصفه بأنه ”إساءة“ استخدام لهذه الاحتياطيات المخصصة لحالات ”الطوارئ“.

كما اتهم الرئيس الديمقراطي بأنه وراء رفع الأسعار عبر إبطاء أعمال الاستثمار في الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، وهي حجة يكررها المعسكر المحافظ.

ورد بايدن بالقول إن هذا ما هو سوى ”خرافة“، مضيفًا: ”جهودي لمكافحة تغير المناخ لا ترفع أسعار البنزين“.

ويشكل ارتفاع الأسعار في محطات الولايات المتحدة التي تستهلك البنزين بكميات كبيرة، معضلة سياسية كبيرة للرئيس جو بايدن.

ولطالما كرر أن هدفه السياسي الرئيس هو تخفيف الأعباء المعيشية عن الطبقة الوسطى المستاءة بسبب العولمة ووباء كوفيد.

فبايدن يسعى إلى إحياء الحلم الأمريكي، المتمثل بتوفير الرخاء والنجاح للجميع، لإثبات تفوق النموذج الديمقراطي على الديكتاتورية.

وفي هذا الإطار، قدم بايدن برنامجه.

وخلال 10 أيام، أصدر خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار ودفع العملية التشريعية قدمًا لاقرار برنامج إنفاق اجتماعي ومناخي ضخم بقيمة 1750 مليار دولار.

وتتصدر المعركة ضد كوفيد برنامجه، حيث سيعمد الرئيس الديمقراطي إلى تطعيم الأطفال وتوفير الجرعات المعزِّزة للبالغين.

رسالة إيجابية

لكن على الرغم من هذا التقدم ونمو سوق العمل، لا يحظى بايدن بشعبية كبيرة.

فقد ذكر موقع استطلاع الرأي 538 FiveThirtyEight أن معدل التأييد، الذي انخفض منذ الانسحاب العسكري من أفغانستان هذا الصيف، بلغ أقل من 43%، الثلاثاء.

ويعود جزء من ذلك بشكل خاص إلى التضخم الذي بلغ ذروته، خاصة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، في بلد يعتبر أستخدام السيارة ضرورياً في ظل ضعف وسائل النقل العام.

وليس استعمال 50 مليون برميل من الاحتياطي سوى مسألة رمزية لأن هذه الكمية تغطي 3 أيام فقط من الطلب من مصافي التكرير الأمريكية.

ولكن بايدن يأمل أن تؤثر مبادرته معنويًا، سواء على الدول المنتجة للنفط التي تحجم عن ضخ الخام بقوة في الأسواق، وعلى الرأي العام في بلاده.

ويبدو أن الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا والذي استنفد الحديث عن الجهود المبذولة للحد من الوباء، ومحاربة الركود، يريد توجيه رسالة إيجابية أكثر.

قال بايدن في كلمته، الثلاثاء،: ”بمناسبة عيد الشكر اليوم، لدينا الكثير مما يجعلنا نشعر بالامتنان“. وظهر بايدن خلال الأيام الأخيرة في عدة مناسبات لإحياء تقاليد العيد، لا سيما يوم الجمعة الماضي، عندما بدا سعيدًا وهو يعفو عن ديك رومي قبل عيد الشكر، وسط أجواء احتفالية.