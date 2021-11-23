باكستان تسمح بعبور مساعدات هندية لأفغانستان عبر أراضيها

منح مجلس الوزراء الباكستاني، اليوم الثلاثاء، تصريحا للهند باستخدام الطريق البري عبر أراضيها، لشحن مساعدات من القمح إلى أفغانستان المجاورة، حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء القاسي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن إسلام آباد سترسل أيضا مساعدات تتضمن 50 ألف طن من القمح، وهو ما يعادل الكمية المرسلة من الهند.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عمران خان، رئيس الحكومة: ”صادقنا على منح تصريح مرور لخمسين ألف طن من القمح ترغب الهند في إرسالها إلى أفغانستان“.

وأضاف: ”نعتقد أنه يتعين مساعدة شعب أفغانستان بأي شكل لاعتبارات إنسانية“.

ومنذ سنوات، كانت باكستان ترفض وجود روابط تجارية أو خاصة بالنقل بين الهند وأفغانستان.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء خان، أن إسلام آباد سترسل مساعدات إنسانية إلى كابول بقيمة خمسة مليارات روبية (28.65 مليون دولار) وتشمل مواد غذائية بينها 50 ألف طن من القمح وإمدادات طوارئ طبية وخياما شتوية وإمدادات أخرى.

كما أوضح أن باكستان ستسهل كذلك إجراءات عودة المرضى الأفغان الذين أُرسلوا لتلقي العلاج في الهند.

وكانت طالبان قد أعلنت يوم السبت، أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة الى السلطة في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.

ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية.

كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء طالبان على السلطة، خاصة العمال والموظفين في الأرياف.

ومنذ آب/أغسطس الماضي، انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول الى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.

وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني.

وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75% من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.