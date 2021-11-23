احتجاز لاجئ سوري وشقيقته دخلا بولندا من روسيا البيضاء

احتجز حرس الحدود البولندي، اليوم الثلاثاء، سورياً وشقيقته قرب بلدة شيمياتيتشه البولندية، بعد أن عبرا الحدود من روسيا البيضاء، بينما كان الثلج يتساقط لأول مرة هذا الشتاء على الغابة حول الحدود.

وجاء السوري (24 عاما) وشقيقته (28 عاما)، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إلى روسيا البيضاء ضمن آلاف اللاجئين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

ويقول التكتل إن روسيا البيضاء افتعلت أزمة اللاجئين على حدوده الشرقية للرد على عقوبات فرضتها بروكسل عليها، ونفت روسيا البيضاء الاتهام مرارا.

وقال السوري، الذي كان قد اختبأ مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة، إنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه.

وقالت السورية إن الجو شديد البرودة، وإنها وشقيقها ما كانا يأتيان لو كانا عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل.

وغطى نشطاء اللاجئين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد، مضيفا أنهما وصلا إلى روسيا البيضاء في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، وعبرا إلى بولندا منذ أيام بعد أن دفعهما ضباط في روسيا البيضاء للقيام بذلك.

والسوري الذي يعمل مهندسا ميكانيكيا في بلاده بينما تشتغل شقيقته بالفن، كان ضمن فرق الكشافة، أفاد بأنه وهو صغير استخدم بوصلة وليس الهاتف للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ولتجنب تعقبهما، وأنه وشقيقته معهما ما يكفي من الطعام لكن ليس معهما ما يكفي من الماء،

وبين أنه وشقيقته فرا من الفاشية يحدوهما الأمل في حياة أفضل، وأن هذا هو كل ما في الأمر.

وقال النشطاء إنهما ساعدا السوري وشقيقته على بدء عملية طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وينتقد نشطاء حقوقيون بولندا لأنها ترد اللاجئين إلى روسيا البيضاء دون السماح بتقديم طلبات توفير الحماية الدولية لهم.

وتقول وارسو إن روسيا البيضاء هي التي يجب أن تساعد اللاجئين؛ لأنهم على أراضيها بشكل قانوني، وإن روسيا البيضاء رفضت عرضها تقديم مساعدات إنسانية لهم.