روسيا: رصدنا زيادة كبيرة في نشاط القاذفات الأمريكية على حدودنا الشرقية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، إن بلاده لاحظت زيادة كبيرة في نشاط القاذفات الأمريكية قرب حدودها الشرقية، حسبما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.

يأتي ذلك الاتهام بعد أيام من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يتعامل باستخفاف شديد مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز ”خطوطها الحمراء“، وإبلاغه مسؤولي وزارة الخارجية بأن روسيا في حاجة للحصول على ضمانات على المدى البعيد لأمنها من الغرب.

وشكا بوتين من أن القاذفات الاستراتيجية الغربية التي تحمل ما وصفها ”بأسلحة خطيرة للغاية“ تحلق على بعد 20 كيلومترا فقط من حدود روسيا.

وأضاف: ”إننا نعبر باستمرار عن مخاوفنا بشأن هذا الأمر، ونتحدث عن الخطوط الحمراء، لكننا نرى أن شركاءنا يستخفون للغاية بجميع تحذيراتنا وحديثنا عن الخطوط الحمراء“.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي الذي قطعت موسكو علاقاتها معه الشهر الماضي قضى على جميع آليات الحوار.

ويوم الأحد، اتهم الكرملين الغرب بإثارة التوتر على نحو مصطنع حول أوكرانيا، بتصريحات متكررة توحي بأن روسيا تستعد لشن هجوم على جارتها، وطلب من واشنطن وحلفائها وقف التعزيزات العسكرية في الجوار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، إن بلاده وشركاءها في أوروبا لديهم مخاوف حقيقية بشأن الأنشطة الروسية على الحدود الأوكرانية، بعد أن قالت أوكرانيا إنها تخشى أن تكون روسيا تستعد لهجوم.

ويدلي مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا بتصريحات مماثلة منذ ما يقرب من أسبوعين، في إشارة إلى ما يقولون إنها تحركات غير عادية للقوات الروسية على مقربة من أوكرانيا.

ورفضت موسكو مثل هذه التوقعات ووصفتها بأنها تحريضية، واشتكت مما تقول إنه زيادة لنشاط حلف شمال الأطلسي في المنطقة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن ”استفزازا“ في المنطقة لا يمكن استبعاده نظرا لكل هذه التصريحات الأمريكية.

وأضاف: ”هذه الهستيريا يتم إطلاقها بشكل مصطنع. نحن متهمون بنوع من النشاط العسكري غير العادي على أراضينا من قبل الذين جلبوا قواتهم المسلحة من جميع أنحاء المحيط، أي الولايات المتحدة الأمريكية“.

وتابع بيسكوف: ”هذا ليس منطقيا أو مهذبا حقا“.

وأشار إلى أن أوكرانيا تبحث على الأرجح عن طريقة لحل مشكلاتها باستخدام القوة.