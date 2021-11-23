استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش بصورة مفاجئة

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيتش استقال من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال دبلوماسي لـ“فرانس برس“، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن ”كوبيتش استقال“، وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية أخرى.

وأوضحت المصادر أن كوبيتش لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن كوبيتش ربما ”يشعر بأنه لا يتمتع بدعم كاف“.

وانقسم مجلس الأمن الدولي مؤخرًا حول مسالة إعادة تنظيم قيادة البعثة السياسية الأممية إلى ليبيا، إذ طالب عدد من أعضاء المجلس بنقل منصب الموفد من جنيف إلى طرابلس.

وقال دبلوماسيون إن يان كوبيتش كان متحفظًا على نقل منصبه.

ولم تتمكن ”فرانس برس“ من الحصول على تعليق من مكتب الأمم المتحدة الإعلامي.

وتسلّم يان كوبيش (69 عامًا)، الذي كان موفدًا أمميًا سابقًا إلى لبنان، مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويأتي انسحابه المفاجئ من الملف الليبي غداء إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر، وعلى رأس هذه القائمة المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأعلنت المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، أمس الإثنين، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسيتم البت في ملفات المترشحين من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عقب البت في الطعون من قبل اللجان المختصة المكلفة من المحكمة العليا.

يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.