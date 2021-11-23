قانون تقييد ولاية رئيس الوزراء يفجر جدلا في إسرائيل

تترك التغييرات التي شهدها مشروع قانون تقييد ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي قدمه وزير القضاء جدعون ساعار، زعيم حزب ”أمل جديد“ اليميني، وتم تمريره، أمس الإثنين، بالقراءة التمهيدية، أسئلة بشأن مدى قدرة زعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو على العودة إلى منصب رئيس الوزراء.

وكانت الصيغة الأصلية للقانون تقوم على محورين، الأول يتعلق بمدة تولي أي شخص لمنصب رئيس الوزراء، والتي لا ينبغي أن تزيد عن 8 سنوات بأي حال من الأحوال، والثاني ما يخص تولي المنصب في ظل مذكرات اتهام في قضايا جنائية.

ووفق ما أورده موقع ”zman“ العبري، اليوم الثلاثاء، تسببت معارضة وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، الساعد الأيمن لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، داخل كتلة ”يمينا“، في تغيير صياغة القانون، ومن ثم أصبح بمقدور كل شخص تولي منصب رئيس الوزراء لفترة زمنية غير محدودة، طالما سيترك المنصب لمدة 3 سنوات، بعد كل 8 سنوات في المنصب، أي بعد كل ولايتين.

وأطلقت وسائل الإعلام العبرية على القانون الأصلي الذي اقترحه ساعار اسم ”قانون نتنياهو“، ومن ثم يمكن النظر إلى التعديلات التي أدخلت على صياغته على أنها تستهدف نتنياهو أيضا، لكنها على العكس، تفتح المجال لتمكينه من العودة مجددا، إذا لم تحدث تعديلات جديدة قبل التصويت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة.

الموقع العبري أكد أن الوزيرة شاكيد لم تكن وحدها التي تدخلت، إذ تدخل أيضا وزير الدفاع بيني غانتس، وكذلك المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت.

وأضاف أن ”القانون الذي تم تمريره بالأمس (الإثنين) بأغلبية 66 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا، لن يطبق بأثر رجعي، وخلق فراغا كبيرا وثغرات في مسألة تقييد ولاية رئيس الوزراء، وأحدث حالة يستطيع فيها أحد الأشخاص تولي المنصب بلا حدود“.

إرث بوتين – ميدفيديف

ووفق القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، يستطيع رئيس الوزراء الذي تولى المنصب مرتين متتاليتين لمدة 8 سنوات، العودة مجددا لتولي رئاسة الحكومة بعد 3 سنوات خارج المنصب.

وخلال السنوات الثلاثة التي سيكون فيها هذا الشخص خارج المنصب، يستطيع أن يكون نائبا بالكنيست أو وزيرا في الحكومة أو حتى رئيس الكنيست، ويمكنه أيضا أن يحمل لقب رئيس الوزراء البديل.

وأوضح الموقع، أنه في حال تولي هذا الشخص منصب رئيس الوزراء البديل، يمكنه أن يضمن أن يكون رئيس الوزراء شخصا من الموالين له.

ووصفت الخبيرة القانونية والصحفية الإسرائيلية طال شنايدر ما حدث بأنه ”إرث بوتين – ميدفيديف“، وعللت ذلك بأنه بالإمكان وضع رئيس وزراء بمثابة ”الدمية“ خلال فترة الثلاث سنوات التي تفصل كل ولايتين.

وتابعت، وفق الموقع العبري، أن هناك ثغرات واحتمالا آخر لخلق وضع يقوم على بناء ”ثنائيات“ للتناوب على منصب رئيس الوزراء، بحيث يتولى أحدهما المنصب لمدة عامين، وينتقل المنصب للآخر في العامين التاليين، وبعد الانتخابات يتكرر التناوب بنفس الطريقة، أي عمليا يمكن أن يظل هذا التناوب قائما سنوات طويلة دون أدنى علاقة بتقييد ولاية رئيس الوزراء.

ونبهت إلى أن كل هذه الثغرات كانت ستجد لها حلا لو تبنت الحكومة من البداية القانون الأصلي الذي تقدم به الوزير جدعون ساعار، ومن دون تغييرات.

القانون الأصلي

وكان وزير القضاء ساعار قد أراد سن قانون يحول دون تولي رئيس الوزراء المنصب لأكثر من 8 سنوات، سواء منفصلة أو متصلة، ونصت الصيغة الأصلية على أن ”الحد الأقصى لتولي منصب رئيس الوزراء 8 سنوات سواء متصلة أو منفصلة“.

ونص مشروع القانون أيضا على منع كل نائب بالكنيست، صدرت بحقه مذكرة اتهام، بتهمة مخلة، تزيد عقوبتها عن 3 سنوات سجن، من تلقي تكليف بتشكيل الحكومة من رئيس البلاد، كما لا يمكنه أن يشارك في التصويت على سحب الثقة من الحكومة، أو الإدلاء بالقسم كرئيس وزراء بديل.

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وضع مشروع القانون أمام اللجنة التشريعية بالكنيست، والتي بدأت تغيير الصياغة وأزالت من نص القانون جملة ”سواء متصلة أو منفصلة“.

وحسب الموقع، بدأت التحولات حين أرسلت الوزيرة شاكيد صيغة الاتفاق الائتلافي للجنة، والذي لم يتطرق لأي تقييد لولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات غير متصلة ”ولايتين منفصلتين“، واضطر ساعار للتراجع عن صيغته، ووافق على تقييد الولاية بـ 8 سنوات متصلة ”ولايتين متصلتين“.

مقترح ماندلبليت

ومع ذلك، عارض وزراء بالحكومة هذه الصيغة، وبرر وزير الدفاع بيني غانتس معارضته، بأنه لو تم تقييد ولاية شخص ما كرئيس للوزراء لمدة 8 سنوات فقط ”ولايتين متصلتين“، يمكنه أن يتولى منصبه وقبل نهاية الولاية الثانية ”أي خلال عامه الثامن“ يمكنه الخروج من منصبه لمدة شهر مثلا، وهنا لو أجريت انتخابات يمكنه العودة مجددا.

وهنا اقترح المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت فكرة السنوات الـ 3 الفاصلة بين كل ولايتين متصلتين.

وأوضح الموقع أن وزير القضاء وحزبه ”أمل جديد“ اقتنعوا بالفكرة التي طرحها المستشار القضائي، ورأوا أنها منطقية، على أساس أن سياسيا غادر منصب رئيس الوزراء لمدة 3 سنوات سيفقد القوة السياسية التي تمكنه من العودة، وستكون ملابسات عودته صعبة.

القانون الإيراني

كان حزب ”الليكود“ قد أصدر الشهر الماضي بيانا هاجم فيه قانون ساعار، ووصفه بـ ”القانون الإيراني“، وذكر أن ”القانون الإيراني الذي أعده ساعار يعد بمثابة إعلان حرب على الديمقراطية“، مضيفا: ”إيران نفسها تشهد انتخابات ديمقراطية، لكن من يحملون لقب (آية الله) هناك يحددون بدورهم من يسمح له بالترشح في هذه الانتخابات ومن لا يسمح له، ومن ثم يرسخون سلطتهم“.

وتابع أن الوزير ساعار ”يريد الآن أن يستنسخ النموذج الإيراني إلى إسرائيل، ويحاول إجهاض ترشح نتنياهو الذي يفوز بأغلبية كاسحة على كل مرشح آخر لرئاسة الحكومة، والذي يدعمه ملايين المواطنين، إن ساعار يناقض، من منطلق منصبه كوزير للقضاء، قانون أساس الدولة، من أجل استبعاد مرشح اليمين، وفي محاولة (جبانة) لتصفيته سياسيا“.