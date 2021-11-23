محكمة أوروبية تدين تركيا لاحتجازها 427 قاضيا ومدعيا "بشكل تعسفي"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تركيا، لاحتجازها مؤقتا و“بطريقة تعسفية“، 427 قاضيا ومدعيا تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016.

ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت ”الحق في الحرية“ الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتا هؤلاء القضاة.

وأوقِف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبِسوا ”بشبهة الانتماء إلى فيتو“ التي تعني في مصطلحات السلطات التركية ”المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله“ غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الـ15 من تموز/ يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات اعتقال واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصا تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله غولن، فضلا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين، موقِفة عشرات آلاف الأشخاص.

وأصدرت أنقرة مرسوما أقالت فيه 2847 قاضيا ومدعيا عاما للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة غولن، إذ إن السلطة التركية تعتبر أن ذلك ”لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز“ على ما أشارت المحكمة الأوروبية.

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة، تركيا، خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصا خلال حملات الاعتقال هذه.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هيئة مكلفة بتوفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوروبا.

وفي الـ19 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمر الادعاء العام في تركيا، باعتقال 158 مشتبها فيه، بينهم 33 جنديا في الخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه في صلتهم بجماعة غولن.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ التركية حينها أنه أُلقي القبض على 97 شخصا، مشيرة إلى أنه من بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.

واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.