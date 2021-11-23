إسرائيل: إيران شنت هجمات بحرية من قواعد في شبهار وجزيرة قشم

اتهمت إسرائيل إيران، اليوم الثلاثاء، بشن هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار وجزيرة قشم، وقالت إن هذه المواقع تستخدم أيضًا، لتخزين طائرات حربية مسيرة.

جاء هذا على لسان وزير الدفاع بيني غانتس، الذي قال، إن هذا أول كشف علني للأمر، وذلك خلال كلمة بثها التلفزيون في مؤتمر أمني، استضافته جامعة رايشمان.

وتقع جزيرة قشم (قسم) في مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، وتتبع محافظة هرمزغان الإيرانية، وهي أكبر جزيرة بالخليج العربي.

وفي آب / أغسطس الماضي، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ”بشكل قاطع“ إيران، بالتورط في الهجوم المميت على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وهي اتهامات وصفتها طهران، بأنها ”لا أساس لها من الصحة“.

وكان اثنان من طاقم السفينة قد قتلا، عندما تعرضت الناقلة ”ميرسر ستريت“ التي تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، قائلًا: ”نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران“، بينما قالت طهران، إنها ”لن تتردد في الدفاع عن مصالحها“.

وتفيد تقارير أن هجمات عديدة وقعت مؤخرًا، على سفن تديرها شركات إسرائيلية وعلى أخرى تديرها شركات إيرانية، في حرب مفتوحة غير معلنة رسميًا بين الطرفين.

يذكر أن إسرائيل وإيران تخوضان منذ سنوات حربًا سيبرانية متبادلة، في إطار الصراع الدائر بينهما على المشروع النووي الإيراني.

وقالت تقارير، في وقت سابق، إن هناك حملات قرصنة ضد شركات تابعة لإسرائيل، حيث أعلنت تل أبيب مطلع الشهر الحالي، عن أن مجموعة قراصنة إيرانيين قامت باختراق خوادم شركة إسرائيلية، لبناء المواقع وتخزينها.

وشغل الهجوم الذي نفذته مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم ”عصا موسى“ اهتمام الإسرائيليين، بعد تمكنها من اختراق بيانات خاصة بالمئات من جنود الجيش الإسرائيلي. وقالت جهات أمنية إسرائيلية: ”إذا كان الأمر يتعلّق فعلًا بهجوم إيراني، فمن الممكن أنه ردّ على ما يصفه الإيرانيون بأنه هجوم إسرائيلي وغربي على محطات الوقود في إيران“.

وكانت منشأة نطنز النووية الإيرانية، قد تعرضت في وقت سابق لهجوم، حيث اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بتنفيذ ما وصفوه بـ ”العملية التخريبية“. وتعتبر ”نطنز“، المنشأة الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران.