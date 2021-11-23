بينيت: إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني، واصفا النظام في طهران بأنه ”في حالة تآكل“.

وقال بينيت: ”إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي، فلن تكون إسرائيل طرفا فيه، ولن تلتزم به، وموقفها منه لم يتغير، وستحتفظ بحرية العمل ضد إيران“، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف أنه ”يجب أن تحافظ إسرائيل على حرية التحرك والعمل في أي وضع كان، وبأي ظرف سياسي، بغية التعامل مع الملف الإيراني“.

وتابع بينيت خلال المؤتمر الأمني السياسي لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا، أن ”نظام حكم الملالي في طهران ضعيف وفاسد، وفي حالة تآكل، ويحكم من خلال بث الرعب واستخدام القوة“.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أكد أمس الاثنين، أن إسرائيل ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يكون ”أطول وأقوى، وأكثر صرامة“ من السابق.

وأشار غانتس إلى أن ”مثل هذا الاتفاق يجب أن يدمر القدرات النووية الإيرانية الحالية ويسمح بإجراء عمليات تفتيش مفصلة للمنشآت والأسلحة النووية الإيرانية“.

وقال إن إيران ”تصدر الفكر المتطرف والأسلحة والأموال والقوى البشرية إلى الشرق الأوسط بأكمله“.

كما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، إيران، بأنها ”لا تعتزم العودة فعليا إلى صفقة الاتفاق النووي“.

وأضاف لابيد في تصريحات سابقة أن طهران ”تحاول كسب الوقت من خلال المفاوضات حول برنامجها النووي حتى تصبح مسألة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير واقعية“.

يذكر أنه سيتم استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا في 29 من الشهر الجاري بهدف إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل المشتركة، في أعقاب انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تنوي اقتراح اتفاق مؤقت على إيران خلال محادثات فيينا، وذلك لكسب مزيد من الوقت وتقييد أنشطة طهران النووية.

وحذر المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، في وقت سابق، من أن طهران ”تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر“.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أن طهران ”عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب“.