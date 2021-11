انتحار أم ثقة بالنصر.. كيف تؤثر مشاركة آبي أحمد على معارك إثيوبيا؟

مع اقتراب المعارك بين جبهة تحرير تيغراي وحلفائها والجيش الإثيوبي بشكل مضطرد من العاصمة أديس أبابا، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى الجبهة لقيادة جنوده.

وقال آبي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، مساء الاثنين ”اعتبارا من الغد سأتوجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة“، مضيفا ”أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء إثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم، لاقونا في الجبهة“.

جاء بيان آبي أحمد في خضم تقدم متسارع لقوات جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت الأحد الماضي سيطرتها على مدينة شيوا روبت التي تبعد مسافة 230 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.

انتحار أم ثقة بالنصر؟

وعقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عن عزمه المشاركة في المعارك بنفسه، تباينت ردود الأفعال وأيضا التوقعات حول هذه الخطوة، بين مَن رآها ثقة مِن آبي أحمد في تغير المعادلة وانقلاب تجاه المعركة لصالح قوات الجيش الفيدرالي، ومَن اعتبرها انتحارا ومحاولة أخيرة للصمود.

وتوقع الكاتب الإريتري المقيم في السويد شفا العفري أن يشهد سير المعارك تحولا مع مشاركة رئيس الوزراء، وبمشاركة الجيش الإريتري من جهة أخرى في تطويق قوات تيغراي.

وقال العفري ”سوف يتدخل الجيش الإريتري في الأيام المقبلة.. وأعتقد أن الجبهة الآمنة لرئيس الوزراء هي جبهة عفر“.

وكانت قوات إقليم عفر استطاعت خلال الفترة الماضية صد عدد من الهجمات التي شنتها جبهة تحرير تيغراي على الإقليم ومنعتها من التقدم باتجاه أراضيه.

وأضاف الكاتب الإريتري، في تغريدة على تويتر ”حسب رؤيتي، ما زلت أتوقع انقلاب السحر على الساحر.. والوياني (جبهة تيغراي) وأتباعها المتحالفون معها سيرجعون إلى مواقعهم قبل يوليو/ تموز الماضي“.

مصير إدريس ديبي

في المقابل، توقع الكاتب الكيني الخبير في شؤون القرن الأفريقي رشيد عبدي ألا يكون هناك تأثير لمشاركة آبي أحمد في جبهات القتال على نتائج الحرب.

وقال عبدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ”أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أنه سيذهب إلى الخطوط الأمامية للقتال. شجاع جدا.. لكنه سيموت على الأرجح في قتال مثل إدريس ديبي. لا يمكنه الانتصار في هذه الحرب“.

PM Abiy Ahmed has declared he will go to the frontline to fight.

Very brave of him but he will most probably die in combat like Idriss Deby.

He cannot win this war.

