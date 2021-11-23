وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو-هوان

قالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إن رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو-هوان توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما.

أضافت الوكالة أن تشون كان مصابا بالورم النخاعي المتعدد وهو نوع من سرطان الدم وكان غير نشط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزله في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وقاد تشون وهو قائد عسكري سابق مذبحة جوانغجو التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وهي جريمة أدين بها لاحقا وحُكم عليه بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم لاحقا.

ولد تشون في 6 مارس 1931 ، في يولجوك ميون، وهي بلدة زراعية فقيرة في مقاطعة هابتشون الجنوبية الشرقية، خلال الحكم الياباني لكوريا.

انضم إلى الجيش مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، وشق طريقه حتى تم تعيينه قائداً في عام 1979.

وتولى تشون مسؤولية التحقيق في اغتيال الرئيس بارك تشونغ هي في ذلك العام، وتودد إلى الحلفاء العسكريين الرئيسيين وتمكن من السيطرة على وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية عنوان انقلاب 12 ديسمبر.

اتسم حكم تشون لمدة ثماني سنوات في البيت الأزرق الرئاسي بالوحشية والقمع السياسي. ومع ذلك ، فقد تميزت أيضًا بالازدهار الاقتصادي.

استقال تشون من منصبه وسط حركة ديمقراطية يقودها الطلاب على مستوى البلاد في عام 1987 تطالب بنظام انتخابي مباشر.

في عام 1995، وجهت إليه تهمة التمرد والخيانة واعتقل بعد رفض المثول أمام النيابة العامة والفرار إلى مسقط رأسه.

في ما وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ ”محاكمة القرن“ ، أدين هو والمتآمر على الانقلاب والرئيس الذي خلفه روه تاي-وو بالتمرد والخيانة والرشوة. وقال القضاة في حكمهم إن صعود تشون إلى السلطة جاء ”من خلال وسائل غير قانونية ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواطنين“ بحسب ما ذكرته صحيفة ”جابان تايمز“.

يُعتقد أن آلاف الطلاب قتلوا في جوانججو ، وفقًا لشهادات الناجين وضباط الجيش السابقين والمحققين.

حكم على روه بالسجن لمدد طويلة بينما حكم على تشون بالإعدام. ومع ذلك ، تم تخفيف ذلك من قبل محكمة سيول العليا اعترافا بدور تشون في التنمية الاقتصادية السريعة لـ ”النمر“ الآسيوي والانتقال السلمي للرئاسة إلى روه في عام 1988.

تم العفو عن الرجلين وإطلاق سراحهما من السجن في عام 1997 من قبل الرئيس كيم يونغ سام، فيما وصفه بأنه محاولة لتعزيز ”الوحدة الوطنية“.

عاد تشون عدة مرات إلى دائرة الضوء. تسبب في ضجة وطنية في عام 2003 عندما طالب بأصول إجمالية قدرها 291000 وون (245 دولارًا) من النقد وبعض الأجهزة المنزلية – في حين أنه مدين بحوالي 220.5 مليار وون كغرامات. وُجد فيما بعد أن أبناءه الأربعة وأقاربه الآخرين يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي في سيول وفيلات فاخرة في الولايات المتحدة.

تعهدت عائلة تشون في عام 2013 بسداد الجزء الأكبر من ديونه ، لكن غراماته غير المسددة لا تزال تصل إلى حوالي 100 مليار وون في ديسمبر 2020.

في عام 2020 ، أُدين تشون وحُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بناشط ديمقراطي راحل وكاهن كاثوليكي في مذكراته لعام 2017.