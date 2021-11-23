أمريكا تدرج ثلاثة من قادة داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على ثلاثة من قادة فرع تنظيم داعش في أفغانستان ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم، في خطوة أعقبت سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابول وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الاثنين إنه تم إدراج أمير الجماعة سناء الله غفاري والمتحدث باسمها سلطان عزيز عزام والقيادي بإقليم كابول مولوي رجب على قائمة الإرهابيين العالميين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عصمت الله خلوزي على القائمة السوداء بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل الأموال مقرها تركيا لتحويل أموال إلى تنظيم داعش في ولاية خراسان.

وكانت حركة طالبان قالت إن ”انتصارها جلب الاستقرار لأفغانستان التي سقط فيها آلاف القتلى في اشتباكات بين الحركة والقوات المدعومة من الغرب بين عامي 2001 و2021 قبل انتصارها وسيطرتها على البلاد“.

غير أن الواقع يُظهر عكس ذلك، إذ ظهرت على الإنترنت صور لجثتين متدليتين من حبل في جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار في يوم واحد الأسبوع قبل الماضي. كما أبلغ سكان عن مقتل أحد رجال الدين، وتداول الناس مقطع فيديو لمجموعة من المسلحين وهم يطلقون الرصاص على سيارة فقتلوا ركابها فيما يبدو وكان أحدهم من مسؤولي طالبان، كما قال صحفيون محليون.

ولم تستطع رويترز التحقق من صحة الصور ومقطع الفيديو من مصدر مستقل.

ويوم الأحد، قال سكان إنه ”تم نقل ثلاث جثث إلى مستشفى في جلال أباد بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت فيما يبدو مقاتلين من طالبان في سيارة نصف نقل“.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قتل مسلحون جنديا سابقا بالجيش الأفغاني أمام بيته واثنين من أصدقائه كانا يقفان على مقربة.

وقد هوّنت حركة طالبان من مثل هذه الحوادث، وقالت إن عودة البلاد للهدوء التام ستستغرق بعض الوقت بعد حروب دامت عشرات السنين.

وقال المتحدث بلال كريمي ”في البلاد 34 إقليما، وفي الأسبوع يتم منع 20 حادثا مقابل كل حادث يقع“.

ويقول جنود وضباط مخابرات سابقون من الحكومة المعزولة إن ”أفرادا من طالبان يستهدفونهم منذ انتصار الحركة“. وقد وعدت الحركة بأنها لن تقوم بأي أعمال انتقامية، لكنها تسلم بأن بعض المقاتلين ربما كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن عمليات الاغتيال، وربما يكون بعضها ناتجا عن تصفية حسابات خاصة.