إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت باريس مساء الإثنين أنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أصيب بكوفيد-19 وتمّ بالتالي ”تعديل جدول مواعيده للأيام المقبلة بما يمكّنه من متابعة أنشطته في الحجر الصحي“ خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس إنّ رئيس الوزراء تبلّغ عصر الإثنين بأنّ الفحوص أظهرت إصابة إحدى بناته بكوفيد-19 فسارع ”على الفور للخضوع لفحص البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وقد جاءت نتيجته إيجابية“.

وكان كاستيكس زار صباح الإثنين بروكسل حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعلن لاحقا أنه سيلزم حجراً صحياً على غرار ما سيفعل أيضاً أربعة من وزرائه.

وتلقّى رئيس الوزراء الفرنسي (56 عاماً) جرعتين لقاحيّتين مضادّتين لفيروس كورونا في الربيع، وقد سبق له أن خالط مصابين بكوفيد-19 ثلاث مرات من دون أن يصاب.

وأصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر 2020، كما أصيب عدد من الوزراء الفرنسيين بالفيروس على غرار وزيري الاقتصاد برونو لومير والثقافة روزلين باشلو.

وحذّر الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال اتال الأحد من أن التطور الحالي للموجة الوبائية الخامسة في فرنسا ”مفاجىء“، مشيرًا إلى أن ”هناك عناصر يُمكن أن تقلقنا وعناصر يمكن أن تجعلنا واثقين“.

وقال أتال لوسائل إعلام عدة ”بدأت هذه الموجة الخامسة في شكل مفاجىء“.

وتضاعف عدد الإصابات خلال أسبوع، فسُجّلت 17,153 إصابة السبت فيما سُجّلت 9,458 قبل أسبوع.

ويبقى التحدي الأساسي تحديد ما إذا كان الازدياد بعدد الإصابات سيؤدي إلى الضغط على المستشفيات. غير أن السلطات تربط تراجع الضغط على المستشفيات بارتفاع نسب التلقيح ضد كوفيد-19 الذي يساهم بفعالية كبيرة في الحدّ من الأشكال الحادة للمرض وبفعالية أقلّ ضدّ الإصابات بالمتحورة دلتا.

وتلقّى نحو 75% من سكان فرنسا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

ووصل عدد المصابين بكوفيد-19 الموجودين في المستشفيات إلى 7,974 شخصًا السبت منهم 1,333 مريضًا في العناية الفائقة، مقابل 6500 شخص (منهم ألف في العناية الفائقة) قبل شهر.

وتابع أتال ”نرى ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الإصابات لكننا نعلم أيضًا أن لدينا في فرنسا تغطية واسعة في التلقيح ونحن متقدّمون نوعًا ما بإعطاء جرعة التعزيز بالمقارنة مع جيراننا“.

وذكّر بأن فرنسا أصدرت الشهادة الصحية في تموز/يوليو فيما ”معظم الدول المُحيطة أصدرتها في ما بعد“.

وأصرّ على أن الحكومة تتحمّل، مع قرار إصدار الشهادة الصحية، ”خيار تحميل المسؤولية للأشخاص غير الملقحين عوض تحمليها لغير الملقحين“.