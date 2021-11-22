غانتس: إسرائيل تدعم اتفاقا أكثر صرامة مع إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، إن إسرائيل ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يكون أطول وأقوى، وأكثر صرامة من السابق.

وأكد الوزير الإسرائيلي، أنه يدعم إبرام اتفاق نووي أقوى، ويضمن رقابة دقيقة على إيران، وفق ما ذكرته قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

وأوضح غانتس بحسب القناة الإسرائيلية، أن مثل هذا ”الاتفاق يجب أن يدمر القدرات النووية الإيرانية الحالية ويسمح بإجراء عمليات تفتيش مفصلة للمنشآت والأسلحة النووية ”.

وأضاف غانتس ”إيران تعتبر نفسها قوة مهيمنة إقليميا، بالإضافة إلى تسليح الجماعات الإرهابية بشكل منهجي، فإنها تصدر الفكر المتطرف والأسلحة والأموال والقوى البشرية إلى الشرق الأوسط بأكمله“.

وتابع غانتس تصريحاته قائلاً: ”إن النظام الإيراني يهاجم الموارد الاقتصادية كما رأينا في الهجوم على أرامكو، ويعطل طرق التجارة العالمية كما حدث في الهجوم على سفينة ميرسر استريت“.

وأردف غانتس، ”إيران تضر بالعملية الديمقراطية في العراق، وتقضي على الحكومات في كل من لبنان وسوريا“.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الاسرائيلية، يائير لابيد، أن ”إيران لا تعتزم العودة فعليا إلى صفقة الاتفاق النووي“ لافتاً إلى أن طهران ”تحاول كسب الوقت من خلال المفاوضات حول برنامجها النووي حتى تصبح مسألة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير واقعية“.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة ”معاريف“ العبرية عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين أن ”مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال قبل أسابيع في إطار محادثة مع نظيره الإسرائيلي إيال حولتا، إن الولايات المتحدة وباقي الدول العظمي سيتوصلون إلى اتفاق مؤقت مع إيران“.

ويهدف الاتفاق وفق صحيفة ”معاريف“ إلى تجميد تخصيب اليورانيوم بمستوى عال لكسب مزيد من الوقت بالمفاوضات للعودة إلى اتفاق عام 2015، لكن إسرائيل أعربت عن تحفظها بشأن الفكرة.

بينما حذّر المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، في وقت سابق من أن ”طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر“.

وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أن ”طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب“.

و سيتم استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا في 29 من الشهر الجاري بهدف إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل المشتركة، في أعقاب انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.