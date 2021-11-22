الكنيست يصادق على اقتراح قانون تقييد مدة رئاسة الوزراء

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، إن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون وزير القضاء جدعون ساعر للحد من فترة رئاسة الوزراء بثماني سنوات.

وبحسب ما ذكر موقع قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، فقد جاءت الموافقة بعد أن طرح اقتراح القانون في الهيئة العامة للكنيست، وبعد أن وافقت الحكومة، الأحد، على الاقتراح.

وبموجب هذا القانون لن يتمكن أي عضو بالكنيست الإسرائيلي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، سواء كانت متتالية أم لا، أن يترشح مجدداً للمنصب، إلا أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي، حيث ستتاح لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فرصة الترشح لمنصب الرئاسة وحتى لفترة مدة ثماني سنوات أخرى، وفق القناة الإسرائيلية.

وقال رئيس حزب ”هناك مستقبل“ ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد إن ”القانون شخصي ضد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الحالي، وهو شخصي ضدي، لأني سأكون رئيس الوزراء من بعده“.

وأضاف: ”إلا أنه من غير الصحي للديمقراطية الإسرائيلية أن يخدم الشخص أكثر من ثماني سنوات، لأننا نرى ونستمع هذه الأيام في محاكم نتنياهو إلى أين يؤدي الاستمرار في رئاسة الحكومة، إنه يؤدي إلى فساد، ونحن سنضع حدا لذلك الآن“.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي أصدر أيضاً، في وقت سابق، نص مشروع قانون يمنع نائباً متهماً بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيسا للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة، وفق صحيفة ”ذا تايمز أوف إسرائيل“.

وبينت الصحيفة أن التعديل المقترح لقوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل سيمنع أي عضو كنيست إسرائيلي متهم بارتكاب جريمة تتضمن حكما بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفساد أخلاقي من الحصول على تكليف رئيس الدولة لتشكيل حكومة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الموافقة على القانون المقترح، فسيصبح ساري المفعول بعد الانتخابات القادمة عندما يؤدي كنيست جديد اليمين الدستورية.

وفي حال إقرار القانون الجديد وتطبيقه، فإن تجربة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي تولى منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد، وظل محتفظا به في مواجهة لائحة اتهام جنائية، وأربع انتخابات في العامين الماضيين وحدهما، لن تتكرر.