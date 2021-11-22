تقرير: الأمم المتحدة تجاهلت مطالب لبنانيين بشأن التحقيق في انفجار المرفأ

أظهر تحقيق استقصائي بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 219 شخصا في أغسطس/آب 2020، أن الأمم المتحدة، التي دعت لما أسمته ”تحقيقا سريعا ومستقلا يؤدي إلى العدالة والمحاسبة“، تجاهلت مرارا طلبات من عائلات لبنانية للحصول على معلومات للمساعدة في التحقيق الرسمي.

وعرض التحقيق، الذي أجرته النسخة الإنجليزية من شبكة“ بي بي سي“ ونشرته اليوم الإثنين، تفاصيل المعاناة التي تعرضت لها الإجراءات القضائية المحلية من تأخير واتهامات متبادلة، ما حال دون تحديد الطرف المسؤول عن الكارثة، وتم التعليق عدة مرات؛ لأن شخصيات سياسية بارزة تم استدعاؤها للإدلاء بشهاداتها وتقدمت بشكاوى ضد القاضي.

وأدى احتجاج ضد القاضي الرئيسي طارق بيطار، إلى اشتباكات عنيفة قتل فيها سبعة أشخاص، كما تسببت الأزمة في انقسام داخل الحكومة اللبنانية، التي لم تجتمع منذ شهر.

وأدى عدم حدوث تقدم في التحقيق إلى انتقادات دولية، لكن الأمم المتحدة كان بإمكانها المساعدة في ذلك لولا أنها تجاهلت طلبات قدمت إليها، وفقا لـ ”بي بي سي“.

فبعد أسبوع من الانفجار، دعت الأمم المتحدة إلى ”تحقيق سريع ومستقل يؤدي إلى العدالة والمحاسبة“، لكن التقرير يؤكد أنه علم بأنه عندما طلبت عائلات الضحايا معلومات للمساعدة في هذا التحقيق، لم ترد الأمم المتحدة على طلباتهم.

لماذا لم ترد الأمم المتحدة؟

يشير التقرير إلى أن نقابة المحامين في بيروت، التي تمثل العديد من أسر الضحايا والناجين في التحقيق، بادر رئيسها بإرسال ثلاث رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مباشرة، يطلب فيها بعض التفاصيل المحددة.

وطلبت النقابة أمرين اثنين، أولًا، جميع صور الأقمار الصناعية المتاحة التي التقطتها الدول الأعضاء يوم الانفجار، وثانيا، ما إذا كانت اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) قد قامت بفحص السفينة ”أم في روسوس“ التي حملت المادة المتفجرة المتسببة في الانفجار، قبل وصولها إلى مرفأ بيروت 2013، لكن شيئا لم ينفذ“.

وأرسلت نقابة المحامين أولى خطابات العائلات في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ثم أرسلت متابعة بعد ثلاثة أسابيع في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت إلى أنه ”مضى أكثر من 100 يوم على الانفجار وحتى الآن لم يحدث أن أرسلت أي من الدول الأعضاء أو اليونيفيل أي صور أو معلومات“.

وينقل التقرير عن رمزي هيكل، محامٍ مخضرم في لبنان وعضو في نقابة المحامين في بيروت، قوله، ”سنواصل النضال، فنحن مسؤولون عن 1800 شخص طلبوا منا تمثيلهم لتحقيق العدالة“.

وفي تبيان سبب أهمية صور الأقمار الصناعية، تقول آية مجذوب، باحثة معنية في شؤون لبنان بهيومن رايتس ووتش، ”لا زلنا حتى يومنا هذا لا نعرف سبب الانفجار، ولا نعرف ما إذا كان عملا متعمدا، أو أن سببه الإهمال، ليس لدينا أدنى فكرة. لذلك فإن صور الأقمار الصناعية للميناء في ذلك اليوم ستكون مهمة للغاية في محاولة الإجابة على الأسئلة المعلقة حول سبب حدوث الانفجار“.

وتعتقد مجذوب أن استجابة الأمم المتحدة قاصرة، قائلة ”أنا متأكدة من أن الأمين العام غارق في الرسائل والطلبات، لكن من المخيب للآمال أن نرى عدم وجود تعاون مع السلطات اللبنانية. كما أنه لا يوجد تحقيق دولي في الانفجار، هناك الكثير مما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله وهو لا يقوم بذلك“.

وتقول مُعدة التحقيق الاستقصائي، آنا فوستر، ”سألتُ الأمم المتحدة عن هذه الرسائل، ولماذا لم يتم الرد على أي منها فأخبرني مكتب الأمين العام أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني وقد حشدت لمساعدة الضحايا، لكنها لم تفسر سبب تجاهل هذه الرسائل المحددة قائلة إنها ركزت على الرد على رسائل المسؤولين اللبنانيين“.