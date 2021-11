غروسي قبل وصوله طهران: سأسعى لإيجاد قناة للحوار

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، عن أمله في ”إيجاد قناة للحوار مع إيران من أجل أن تتمكن الوكالة من استئناف أنشطة التحقق من المنشآت النووية الإيرانية“، على حد قوله.

وذكر غروسي، قبيل توجهه إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين في تغريدة عبر ”تويتر“: ”أسافر اليوم إلى طهران لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لمعالجة الأسئلة العالقة، وآمل إيجاد قناة مثمرة للحوار مع طهران لتتمكن الوكالة من استئناف أنشطة التحقق الضرورية من المنشآت الإيرانية“.

I'm travelling to Tehran today for meetings with Iranian officials to address outstanding questions in #Iran. I hope to establish a fruitful and cooperative channel of direct dialogue so the @IAEAorg can resume essential verification activities in the country.

