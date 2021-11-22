الاستخبارات الروسية تنفي وجود خطة لاجتياح أوكرانيا

نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الإثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا، وأفاد الجهاز في بيان أوردته وكالات أنباء روسية: ”يرسم الأمريكيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ بسحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقة بشأن نوايا روسية من هذا النوع“.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة ترسل إلى حلفائها ”معلومات باطلة تماما“ مفادها أن تمركز القوات الروسية هو استعداد لاجتياح أوكرانيا عسكريا“، من جهتها تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعما للانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.

الغرب يدق ناقوس الخطر

وكانت بعض الدول الغربية قد دقت ناقوس الخطر، خلال الشهر الجاري، على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن ”قلق حقيقي“ حيال نشاط غير عادي في المنطقة، لكن جهاز الاستخبارات رد بأن ”بيروقراطيي الولايات المتحدة يخيفون المجتمع الدولي“ من خلال هذه الاتهامات.

كما دخل الكرملين على ساحة الجدل إذ أفاد بأن الغرب يقود ”حملة معلومات“ هدفها ”تصعيد التوتر“، كما أكد من خلال الناطق باسمه ”دميتري بيسكوف“ الذي صرح للصحفيين بأن ”أي تحرّك للقوات الروسية داخل أراضينا لا يشكل تهديدا لأي كان ولا يجب أن يثير قلق أحد“، وسبق أن وصف ”بيسكوف“ الاتهامات الغربية بـ“الهستيريا“.

بوتين يتهم الغرب بالتصعيد

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتهم الغرب في خطابه الأسبوع الماضي، بتصعيد النزاع مع كييف عبر إجراء مناورات في البحر الأسود، وإرسال قاذفات للتحليق قرب الحدود الروسية، في وقت تتهم واشنطن موسكو بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وقال بوتين في خطابه: ”إن شركاءنا الغربيين يصعدون الوضع عبر تزويد كييف بأسلحة حديثة فتاكة، وإجراء مناورات عسكرية استفزازية في البحر الأسود“، مشيرا إلى أن ”قاذفات غربية حلقت على بعد 20 كيلومترا عن حدودنا“.

وأعلنت كييف، لاحقا، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين، بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، للصحفيين، إن ”كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقيات لإمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية“.

الهيمنة على منطقة البحر الأسود

نقل موقع ”أوكرانيا برس“ عن وزارة الخارجية الروسية، تأكيدها أن القيادة العسكرية لا تنفذ أي عمليات حشد مكثفة على الحدود مع أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة باتباع خطط غير مسؤولة للهيمنة في منطقة البحر الأسود.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن تحركات العسكريين الروس تجري داخل أراضي بلادهم، على خلاف عمليات القوات الأمريكية.

وأوضحت زاخاروفا أنه ”لا يدور الحديث عن أي حشد مفرط للقوات والعتاد بالقرب من الأراضي الأوكرانية“.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها تتابع التحركات العسكرية الروسية ”المثيرة للمخاوف“ قرب الحدود الأوكرانية، وفق ”أوكرانيا برس“.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قوله، إن ”بلاده قلقة من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأضاف أنه لا يعرف ما هي نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أوستن أن ”الولايات المتحدة تواصل متابعة التصرفات المقلقة من قبل روسيا، مثل حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا واختبار الأسلحة“.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 أعوام؛ بسبب احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في إقليم دونباس، ويخوض الجيش الأوكراني نزاعا منذ العام 2014 ضد انفصاليين موالين لموسكو في منطقتين على حدود روسيا، بعدما ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم.