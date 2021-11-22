"واشنطن تايمز": عمليات ترحيل الأجانب من أمريكا تراجعت في عهد بايدن

سجلت عمليات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، تراجعًا كبيرًا بعد خروج الرئيس السابق دونالد ترامب، من البيت الأبيض، وتولي الرئيس جو بايدين السلطة.

وعزت صحيفة ”واشنطن تايمز“ الأمريكية، الانخفاض إلى ما وصفته بـ“النهج الأكثر تساهلًا لإدارة بايدن“ في التعامل مع الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن إحصائية لوزارة العدل الأمريكية، أظهرت أن قضاة محاكم الهجرة في الولايات المتحدة، أصدروا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية الماضية، أوامر بالترحيل في أقل من ثلث القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية في البلاد.

ولفتت الصحيفة، إلى أن عدد قضايا الإبعاد في تلك الفترة، بين تموز/ يوليو، وأيلول/ سبتمبر، يعتبر تراجعًا كبيرًا، مقارنة بعامي 2019 و 2020، في ظل إدارة ترامب، عندما نتج عن 80٪ من القضايا أوامر الإبعاد، أو منح حق المغادرة الطوعية من الولايات المتحدة.

ونقلت عن مسؤولين في وزارة الداخلية، قولهم، إن هذه الأرقام هي نتيجة مساعي الإدارة، لتوسيع نطاق حرية ادعاء المهاجرين في المحاكم، ما أدى إلى إفلات آلاف منهم، على الرغم من أن القضاة لم يحكموا لصالحهم بشكل كامل.

وقالت الصحيفة: ”بدلًا من ذلك، أدى التعاون بين محامي وزارة الأمن الداخلي والمهاجرين، إلى ارتفاع قياسي لعدد القضايا التي تم رفضها أو إنهاؤها، وهو ما يرقى إلى الموافقة الضمنية لهؤلاء المهاجرين، على البقاء بشكل غير قانوني في البلاد“.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا النهج الأكثر ليونة، مقارنة مع النهج المتشدد لترامب إزاء المهاجرين، جاء في الوقت الذي أدت فيه زيادة دوريات الحدود إلى إلقاء القبض على حوالي نصف مليون مهاجر، وإطلاق سراحهم من قبل وزارة الأمن الداخلي، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن محاكم الهجرة، أصدرت ما يقارب من 40 ألفًا، أمرًا بالأبعاد.

ونقلت عن خبراء قولهم، إن النهج المرن للمحاكم يمكن أن يساعد في إغراء الآخرين للقيام بالهجرة غير القانونية، معتبرين أن فرصهم ستكون كبيرة في محاكم الهجرة.

وبينت الصحيفة، أنه في إطار المراجعة الأخيرة للمكتب التنفيذي للهجرة في وزارة العدل، أصبحت محاكم الهجرة العمود الفقري غير المرئي لتطبيق نظام الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين غير القانونيين الذين ليس لديهم وثائق، ولم يتم طردهم على الفور يحضرون لجلسات الاستماع في المحاكم، ويصدر القضاة قرارات تعطي قوة لقانون الهجرة الأمريكي.