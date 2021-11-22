إيران تستدعي سفير ألمانيا بسبب هجوم على قنصليتها في هامبورغ

أعلنت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنها استدعت السفير الألماني لدى طهران، هانز أودو موتزل، على خلفية هجوم استهدف القنصلية الإيرانية العامة في هامبورغ، ثاني أكبر مدن جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي: ”استنكرنا الهجوم على القنصلية الإيرانية العامة في هامبورغ، وتم استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية“.

وأشار خطيب زاده إلى أن ”وزارة الخارجية الإيرانية تقوم بمتابعة هذه القضية بمساعدة الحكومة الألمانية“.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، السبت الماضي، بأن مجهولين هاجموا القنصلية الإيرانية في هامبورغ مساء الجمعة بإلقاء زجاجات حارقة، مشيرة إلى أن ”حريقا نجم عن زجاجة مولوتوف ألقاها المهاجمون“.

وفي أعقاب الهجوم، اعتقلت الشرطة الألمانية مواطنين رومانيين لعدة ساعات وأوقفت حركة مترو الأنفاق حول القنصلية.

وقالت الشرطة الألمانية أيضاً ”إنها فتحت تحقيقاً في الهجوم على القنصلية الإيرانية في هامبورغ بفحص كاميرات المراقبة بالمبنى“.

ولم تعلن أي مجموعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم، ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، كما أنه من غير الواضح بالضبط الضرر الذي تسبب به الهجوم.

وفي أعقاب هذا الإجراء، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحكومة الألمانية إلى العمل ”بجدية ومسؤولية“ لتأمين المباني الدبلوماسية الإيرانية وضمن ”إطار اتفاقية فيينا“.

وقال سعيد خطيب زاده السبت الماضي، إنه ”من المتوقع أن تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات متسقة وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مع فحص التفاصيل بعناية والتعامل الجاد مع الجناة“.

وكانت القنصلية الإيرانية في هامبورغ مسرحا لاحتجاجات من قبل مجموعات إيرانية مختلفة معارضة للنظام الإيراني.

وتزامن الهجوم مع تجمع حاشد يوم الجمعة الماضي، حيث نظم عدد من المعارضين الإيرانيين وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في إيران منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019، قمعتها السلطات وخلفت المئات من القتلى والجرحى والمعتقلين.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد حجم الاحتجاجات من قبل الإيرانيين في الخارج ضد تصرفات مسؤولي الجمهورية الإسلامية، وكذلك معارضة بعض هؤلاء للحكومة الحالية.