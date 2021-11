تصاعد أعمال الشغب في هولندا احتجاجا على قيود كورونا (فيديو)

اندلعت احتجاجات في مدن هولندية عدة الأحد لليلة الثالثة تواليا، رفضا للقيود التي فرضتها الحكومة بهدف مكافحة كوفيد-19، وفق ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية وأقدموا على تخريب ممتلكات في مدينتي غرونينغن وليفاردن الشماليتين إضافة إلى مدينة أنسخيدي في الشرق وتيلبيرغ في الجنوب.

وقالت متحدثة باسم شرطة غرونينغن لوكالة فرانس برس إن ”مجموعات صغيرة تدمر كل شيء في وسط المدينة“، مضيفة أن ”شرطة مكافحة الشغب تنتشر في وسط المدينة لاستعادة النظام“.

