سيارة تندفع صوب عرض في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أفادت صحيفة ميلووكي جورنال سنتينل ووسائل إعلام محلية أخرى في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية بأن سيارة انطلقت على مسار أحد عروض نهاية الأسبوع بالمنطقة يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من التقارير عن الواقعة في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا عن غرب ميلووكي. وأكدت إدارة شرطة واوكيشا وجود بقعة أحداث نشطة لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

