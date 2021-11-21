سيارة تندفع صوب عرض في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أفادت صحيفة ميلووكي جورنال سنتينل ووسائل إعلام محلية أخرى في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية بأن سيارة انطلقت على مسار أحد عروض نهاية الأسبوع بالمنطقة يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من التقارير عن الواقعة في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا عن غرب ميلووكي. وأكدت إدارة شرطة واوكيشا وجود بقعة أحداث نشطة لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

My heart goes out to Wisconsin. https://t.co/i6Vim8JuRv — michigangirl (@suestack49) November 22, 2021

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

وأفادت جورنال سنتينل بأن الحادث وقع قبل قليل من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).

وقال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس القريبة للصحيفة ”بينما كنا نسير بين المباني… رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة“.

وأفاد شهود عيان بتواجد مكثف للشرطة وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.

وقالوا إن أعدادا كبيرة من العائلات التي لديها أطفال شوهدت تركض إلى سياراتها لمغادرة المكان.

وأضافوا أن سيارة اقتحمت العرض، مؤكدين أنها أشخاص بها أطلقوا النار من نافذة السيارة.

وأفادت تقارير إخبارية بإصابة العديد من الأشخاص بعد مرور مشتبه به خلال العرض نتيجة طلقات نارية محتملة.

كما أفادت التقارير أن ”العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح على الأرض“.

ولم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن من قبل السلطات.