طهران.. احتجاجات لأهالي ضحايا "الطائرة الأوكرانية" مع بدء محاكمة المتهمين بإسقاطها

تجمع أهالي ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، التي جرى إسقاطها في طهران، أمام المحكمة العسكري بالعاصمة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة العسكرية للأشخاص المتهمين بإسقاط الطائرة.

وجرى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، في الـ8 من يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وحاليًا بعد قرابة عامين، تعقد الحكومة الإيرانية محكمة عسكرية يقال إن 10 أشخاص يُحاكمون فيما يتعلق بإسقاط طائرة الركاب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن أفرادًا من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية حملوا لافتات كتب عليها: ”من حقنا غير القابل للتصرف دراسة القضية قبل المحاكمة“.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأفراد عائلات متجمعة في طهران، حيثُ هتف بعضهم، قائلًا: ”الموت لخامنئي“ و“الموت للجمهورية الإسلامية“.

وتعرض أمير علي حاج زادة، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، لانتقادات شديدة بسبب إعلانه إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، في 8 من يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وأدى الحادث إلى مصرع جميع ركابها 176 شخصًا.

والتزم المسؤولون الإيرانيون الصمت لمدة 3 أيام بعد إسقاط الطائرة، وقدموا معلومات كاذبة وقالوا إن تحطم الطائرة جاء بسبب ”خلل فني“.

وفي أول رد فعل، غرد حميد إسماعليون، المتحدث باسم جمعية عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية، أن إعلان المحكمة العسكرية، يوم الأحد، وصفه بـ ”الاستعراض المخزي“.

وكتب في تغريدة وصف المحاكمة: ”ستبدأ المحاكمة العسكرية في طهران في غضون ساعات قليلة، عرض مخجل مع 10 ضباط من رتب متدنية كمتهمين“.

وقال إسماعيليون الذي كانت زوجته باريسا إغباليان، وابنته ريرا، على متن الطائرة، لـ“بي بي سي“ فارسي، الأسبوع الماضي، إنه بدلًا من هؤلاء المسؤولين، ”اختاروا 10 موظفين لم يتم الكشف عن أسمائهم لتقديمهم إلى هذه المحكمة“.

وطالب إسماعيليون بمحاكمة أمير علي حاج زادة قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، وعلي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي، ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية السابق، والمرشد علي خامنئي.

وأضاف إنه ”لم يكن لدى عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا التصاريح الكافية وإمكانية الوصول لدراسة القضية“، مبينًا: ”نحن لا نعترف بالمحاكمة في طهران، ونحاول تحديد ما إذا كان يمكن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى محكمة جنائية في دولة ثالثة مثل أوكرانيا“.

وكتبت جمعية عائلات الضحايا أن هؤلاء عدد قليل من الضباط ذوي الرتب المتدنية الذين يريد القضاء ”إلقاء اللوم عليهم“.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن مكتب المدعي العسكري بطهران في رسالة إلى العائلات أنه لن يحقق في شكاواهم ضد مجموعة من المسؤولين والمؤسسات.