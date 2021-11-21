وكالات: بوتين يحصل مجددًا على لقاح مضاد لفيروس كورونا

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تلقى مجددًا لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وكان بوتين قد تلقى، في يونيو/ حزيران هذا العام ، لقاح ”سبوتنيك في“.

وفي اجتماعه مع نائب مدير مركز أبحاث جماليا للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي طور لقاحي ”سبتونيك في“ و“سبتونيك لايت“، قال بوتين: ”اليوم وبناءً على توصيتك وتوصية زملائك تلقيت لقاحًا آخر وهو سبوتنيك لايت، وهذا يسمى إعادة تطعيم“.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، الجمعة، أنها تقدمت إلى البرلمان بمشروعي قانون يهدفان إلى جعل تصاريح المرور الصحية إلزامية لدخول المطاعم، واستخدام وسائل النقل العام، وسط موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعد روسيا مع تسجيلها أكثر من 9 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء واحدة من أكثر الدول تضررًا في العالم، وقد شهدت موجة تفشٍ واسعة للفيروس هذا الخريف، وصلت فيها الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية جديدة.

ويهدف التشريع الجديد إلى تعزيز معدلات التطعيم المتدنية في روسيا التي طرحت العديد من اللقاحات المحلية المضادة لكوفيد بينها ”سبوتنيك في“، لكن نحو ثلث السكان فقط تلقوا اللقاح بالكامل.

واعتبارًا من 1 شباط/فبراير، سيتعين على الراغبين بدخول الأماكن العامة، مثل الحانات والمطاعم، إثبات تلقيهم اللقاح، أو تعافيهم من الفيروس، أو إبراز ما يثبت معاناتهم من حالات طبية تمنعهم من التطعيم.

كما سيتعين على الروس الراغبين بالسفر جوًا أو بواسطة القطارات، اعتبارًا من 1 شباط/فبراير، تقديم رموز ”كيو آر“، وفقًا لمشروع قانون ثانٍ تم تقديمه إلى البرلمان.

وكانت مناطق روسية عدة فرضت إلزامية إثبات التطعيم لدخول المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، بعكس موسكو بؤرة الوباء التي تجاهلت مثل هذه الإجراءات.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، إن ”المستشفيات تتعرض لضغوط هائلة في وقت تشهد فيه البلاد أكثر من 1000 وفاة يوميًا“.

وأضافت أن معظم المصابين الذين اضطروا لدخول العناية المركزة أو توفوا بسبب الفيروس هم من غير المطعمين.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي: روسيا بـ 1252 وفاة جديدة، وبولندا (382)، تليها أوكرانيا (377).