القائمة العربية في الكنيست تُدين إطلاق فلسطيني النار على إسرائيليين في القدس

دانت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، التي يتزعمها منصور عباس، عملية إطلاق النار في القدس، التي نفذها فلسطيني من حركة حماس، وأدت إلى مقتل شاب إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين.

جاء ذلك في بيان صحفي، ردت فيه القائمة الموحدة على دعواتها من مقبل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو؛ لإدانة عملية إطلاق النار بشكل رسمي وصريح، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقال بيان القائمة: ”منذ عقود عارضنا هذه العمليات وعملنا على منع إلحاق الأذى بالأبرياء من كلا الجانبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الأبرياء“، مبينًا أنه ”لطالما دعت القائمة الموحدة للحفاظ على قدسية الحياة وتجنب أي شكل من أشكال العنف، والسعي للعيش سويًا في سلام وأمن وشراكة وتسامح“.

وهاجم البيان حزب الليكود بالقول: ”لا ينبغي لليكود أن يقدم المواعظ الأخلاقية للقائمة الموحدة وزعيمها منصور عباس، فهو قاد الحكومة الإسرائيلية لسنوات عديدة وفشل في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الداخلي“، مؤكدًا أنه ”انتهى وقت الليكود وتم استبداله، وعليه أن يتقبل حقيقة وجود حكومة أخرى اليوم من أجل التغيير“.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت، اليوم، على لسان المتحدث الرسمي، إن مسلحًا قتل شخصا وأصاب ثلاثة آخرين في البلدة القديمة في القدس قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

في حين أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، إذ قالت في بيان صحفي: ”نزف ابننا الشهيد البطل الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، القيادي في الحركة في مخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس المحتلة اليوم“.

وبينت أن ”العملية البطولية تحمل رسالة تحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها“، مؤكدة ”أن خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة هو القادر على لجم العدو ووقف عدوانه“.

وتعتبر القائمة العربية الموحدة الذراع السياسي للحركة الإسلامية في الداخل، وهي الحركة التي تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، حيثُ انشقت القائمة عن القائمة العربية المشتركة في آخر انتخابات للكنيست الإسرائيلي.

ويذكر أن لدى القائمة العربية 4 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120، وساهمت بشكل كبير في نجاح جهود زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد في تشكل الحكومة الحالية، كما أنها ساعدت في تمرير عدد من القوانين بينها ميزانية الدولة.