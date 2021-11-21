هجوم إلكتروني يستهدف شركة طيران "ماهان إير" الإيرانية

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

أعلنت ”ماهان إير“، أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، اليوم الأحد، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها ”حافظت“ على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

وقالت المجموعة في بيان، إن ”نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد“. وأضافت أنه ”تم إبقاء كل رحلات ماهان وفقا للجدول الزمني“.

وأوضحت الشركة، أنها ”كانت هدفا في مناسبات عدة لهجمات إلكترونية؛ بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد“. وفق نص البيان.

وقال أمير حسين زولانفاري الناطق باسم الشركة للتلفزيون الحكومي: ”فريق أمن تكنولوجيا المعلومات لدينا يحبط الهجوم السيبراني“.

وأفادت وكالة ”مهر“ للأنباء بتلقي زبائن للشركة رسالة نصية حول الهجوم جاء فيها: ”هجوم إلكتروني على ماهان لتواطئها في جرائم الحرس الإرهابي“، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

و“ماهان إير“ التي أسست قبل 30 عاما، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة ”إيران إير“ التابعة للدولة. وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران منذ العام 2011.

وبالإضافة إلى الخطوط الداخلية، تقوم بتسيير رحلات إلى أوروبا وآسيا.

وشكلت إيران في الأعوام الماضية هدفا لعدد من محاولات الهجمات المعلوماتية.

ففي 26 تشرين الأول أكتوبر، شل هجوم إلكتروني نظام توزيع الوقود في إيران لمدة أسبوع؛ ما أدى إلى تحرك أعلى السلطات الإيرانية، وتسبب في اختناقات مرورية في المدن الرئيسية لطهران، وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وأكدت السلطات الإيرانية، في حينه، أن الخلل، سببه ”هجوم سيبراني“، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقلت القناة الرسمية عن المجلس الأعلى للأمن القومي، أن الخلل نتج عن ”هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود“، مشيرة إلى أن ”تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق“.

وفي أيار مايو 2020، تحدثت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية عن وقوف إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، خلف هجوم معلوماتي طال أحد الميناءين الواقعين في مدينة بندر عباس بجنوب إيران؛ وذلك ردا على ما قالت الصحيفة إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية.

وفي شباط فبراير من العام ذاته، أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها تمكنت من صدّ هجوم معلوماتي استهدف شركات مزوّدة لخدمات الإنترنت، وأدى لاضطراب الاتصال بالشبكة لنحو ساعة.

وفي أواخر 2019، أعلنت طهران تعرض مواقع حكومية لهجوم ”شديد التنظيم“.

وتعود إحدى أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران، إلى أيلول سبتمبر 2010، حين ضرب فيروس ”ستاكسنت“ منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي؛ ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.