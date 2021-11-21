بلينكن يبحث هاتفيا مع الرئيس التونسي تشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، التطورات الأخيرة هناك، ومن بينها تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الوزارة إن ”الوزير دعا إلى عملية إصلاح تتسم بالشفافية والشمول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس، وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي“.

وكانت الرئاسة التونسية ذكرت في بيان، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لتونس لدى إعلانها جدول الإصلاح السياسي.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، أكّد الرئيس قيس سعيد أنّ من الضروري توضيح حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس لشركائها.

وأكد الرئيس لوزير الخارجية الأمريكي، أنّ اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب زاد الوضع تعقيدا في تونس.

ووفق البيان، ”كانت هذه المحادثة فرصة لرئيس الجمهورية ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة؛ نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي“، وفق تعبيره.

وأكّد رئيس الجمهورية ”ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكلة الأساسية الأولى، زادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات“، بحسب البيان.

وأوضح الرئيس التونسي أن ”عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس“، مضيفا أنّ ”الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد“.

وتابع البيان أنه ”تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي“.