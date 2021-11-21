واشنطن تحذر موسكو من نشر مرتزقة "فاغنر" في مالي

هاجم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مجموعة ”فاغنر“ العسكرية الروسية، محذرا موسكو من التدخل في مالي، ودعا إلى انتقال سريع إلى السلطة المدنية هناك.

وقال أنطوني بلينكين، الذي يزور السنغال، المحطة الأخيرة في جولته الأفريقية، إن الولايات المتحدة ”تساهم مع مالي وشركاء آخرين في جهود الاستقرار“ هناك.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: ”أعتقد أنه سيكون من المؤسف أن يتدخل لاعبون أجانب مما يجعل الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا، وأنا أفكر بشكل خاص في مجموعة ”فاغنر“، وفق ما نقلته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

ولا تستبعد السلطات المالية، اللجوء إلى خدمات هذه الشركة الروسية العسكرية الخاصة، المشتبه في أنها قريبة من الرئيس فلاديمير بوتين، للمساعدة في محاربة المتشددين، وفق ما ذكرته مجلة ”جون أفريك“ في تقرير نشرته اليوم الأحد.

وقالت المجلة في تقريرها إنه ”بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية والصحفيين تستخدم روسيا مجموعة ”فاغنر“ ومرتزقتها لخدمة مصالحها في الخارج، وهو ما ينفيه ”الكرملين“.

وعبر وزير الخارجية ووزيرة الدفاع الفرنسيان جان إيف لودريان وفلورنس بارلي خلال اجتماع في باريس يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مع نظيريه الروسيين سيرغي لافروف وسيرغيو تشوغو، ”عن الطبيعة غير المقبولة لنشر مرتزقة ”فاغنر“ في منطقة الساحل الأفريقي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في تصريحاته التي أدلى بها في السنغال، بإجراء انتخابات في مالي، مؤكدا أنه ”بمجرد أن تتولى حكومة منتخبة ديمقراطيًا السلطة سيكون المجتمع الدولي مستعدًا لدعم مالي“ وفق قوله.

وأشار تقرير ”جون أفريك“ إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرضت مؤخرًا عقوبات فردية على 150 شخصية سياسية بسبب التأخير في عملية تنظيم انتخابات لتكريسها عودة السلطة للمدنيين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت فرنسا انسحابها التدريجي من منطقة الساحل الأفريقي والتوجه نحو إنهاء عملية ”برخان“ التي بدأتها سنة 2013 لمحاربة المتشددين هناك.

ولم تطرح باريس بدائل عن عملية ”برخان“ بينما بدأت السلطات المؤقتة في مالي التفكير بشكل جدي في التعاقد مع مجموعة ”فاغنر“ الروسية للمشاركة في العمليات العسكرية والتصدي لهجمات المتشددين، الأمر الذي أثار انزعاج باريس وواشنطن.