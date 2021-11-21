موقع عبري: "التهديدات الجوفاء" بضرب البرنامج النووي الإيراني تهز صورة الردع العسكري الإسرائيلي

لا يتوقف المسؤولون السياسيون وقادة الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق تهديدات علنية، بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، ولا سيما تلك التي تستهدف برنامجها النووي.

لكن هذه التهديدات، من وجهة نظر محللين إسرائيليين، قد تشكل سلاحا ذا حدين، وقد تتسبب في اهتزاز صورة الردع العسكري الإسرائيلي، طالما ظلت هذه التهديدات جوفاء، من دون ترجمتها إلى واقع عملي، وفق ما أورده موقع ”Israel Defense“، اليوم الأحد.

وانتقد الموقع المتخصص في الملفات العسكرية، تصريحا صدر، صباح الأحد، عن مدير عام وزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير إيشيل، جاء فيه أن ”الجيش الإسرائيلي أصبح مستعدا (اليوم) لشن هجوم على إيران“. لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات ”تمس بصورة الردع العسكري، وتضر بموقف إسرائيل أمام إيران“.

لعبة الردع

وعلل ذلك بأن ”لعبة الردع“ تقوم على المصداقية فيما يتعلق برسالة التهديد، وتعد هذه المصداقية حجر الزاوية في الحفاظ على حالة الردع، وأنه لو كانت التهديدات غير موثقة، فإنها ستحقق نتائج عكسية مع الطرف المستهدف.

وتابع أن إسرائيل ”تؤمن بأن إيران تهرول نحو امتلاك السلاح النووي، وأنها اقتربت من نقطة اللا عودة، وأنه ينبغي على الجيش الإسرائيلي تدمير البرنامج النووي الإيراني، وفي حال لم يفعل ذلك سوف يخلق حالة من التناقض“.

وذهب الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي ”يستعد لهجوم محتمل على إيران منذ عام 2000، وأن عقدين من الزمان مضيا، شهدا إنفاق أكثر من 10 مليارات شيكل على التجهيزات“.

وقال الموقع إنه ”في الموازنة العامة الجديدة، التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، تردد أن الجيش الإسرائيلي خصص مليارات الشواكل من أجل التجهيز لمهاجمة إيران“.

وبين أن أحدا قد يسأل ”إذا كان الجيش الإسرائيلي مستعد لمهاجمة إيران، لماذا ينبغي عليه أن يخصص مليارات الشواكل الإضافية من أجل أمر جاهز بالفعل، بدلا من ضخ هذه الأموال من أجل التسلح بما تحتاجه ذراعه البرية، على سبيل المثال، لمواجهة التهديدات المتاخمة لحدود إسرائيل؟“.

فرص منعدمة

وتطرق مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير إيشيل، القائد الأسبق لسلاح الجو الإسرائيلي، في حديث لإذاعة الجيش ”غالي تساهال“، اليوم الأحد، لملف استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، نهاية هذا الشهر، وذكر بأن الجيش ”مستعد اليوم لمهاجمة إيران“.

ورأى المحلل بموقع Israel Defense““، عامي روحيكس دومبي، أن مدير عام وزارة الدفاع الذي أشار، اليوم الأحد، إلى أن الجيش الإسرائيلي أصبح مستعدا لمهاجمة إيران بالفعل، ”ربما فعل ذلك لمعرفته أن فرص هذا الهجوم منعدمة“.

وقال إن المسؤول الإسرائيلي ”لم يغامر بأي شيء؛ لأنه لو كان الجيش مستعدا بالفعل ولا يشن هجوما، فإن أحدا لن يتحدث عن خطأ وقع فيه إيشيل، ولو كان غير مستعد ولم يشن هجوما، فإن أحدا أيضا لن يتحدث عن خطأ“.

ويعتقد المحلل الإسرائيلي، أن المشكلة تكمن في أنه ”لو شن الجيش الإسرائيلي هجوما وفشل في تحقيق أهدافه، أي تدمير القدرات النووية الإيرانية، فإن إيشيل في هذه الحالة سيتحمل مسؤولية التصريحات الخاطئة“.

وتابع أنه ”لا يوجد مبرر للحديث عن تهديد وجودي، أو أن الجيش مستعد، لكنه يمتنع عن الهجوم؛ لأنه في هذه الحالة سينظر إلى حكومة إسرائيل على أنها مكنت الإيرانيين من امتلاك القنبلة النووية“.

تهديدات جوفاء

ومضى عامي روحيكس دومبي قائلا: ”إن الحديث عن قدرة إسرائيل على مهاجمة إيران وأنها مستعدة اليوم لذلك، ليس مفيدا من النواحي العملياتية؛ لأن مثل هذه التصريحات تدفع الإيرانيين لرفع درجة الاستعداد“.

ودعا إلى ”ضرورة الكف عن التصريحات التي تحمل تهديدا أجوف ضد إيران ولا تحظى بغطاء من المصداقية“، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ظهرت في وسائل الإعلام العبرية تسريبات بشأن مصادقة إسرائيل على ميزانية لبناء قدرات هجومية لضرب منشآت إيران النووية، تبلغ 5 مليارات شيكل (1.55 مليار دولار).

وذكرت أن الميزانية مخصصة لتمويل نظم طائرات بدون طيار من طرز مختلفة، وكذلك لتمويل تطوير قدرات جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك من خلال الأقمار الاصطناعية، فضلا عن ذخائر خاصة قادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

خطة موثوقة

يشار إلى أن صحيفة ”معاريف“ العبرية، كانت قد ذكرت مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية ”تواجه تحديات فيما يتعلق بكيفية العمل خلال الفترة المقبلة ضد إيران وبرنامجها النووي، وإلى أن يتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية لضرب هذا البرنامج بواسطة سلاح الجو“.

ونوهت إلى أن السنوات الماضية ”شهدت تراجع انشغال الجيش الإسرائيلي وذراعه الجوية بالاستعدادات لتوجيه ضربات عسكرية من هذا النوع، لأسباب منها الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران عام 2015، وتوجيه الموارد العسكرية نحو تحديات عسكرية أخرى“.

وأكدت أنه منذ العام الماضي فقط، عادت النقاشات بشأن سيناريو الخيار العسكري الإسرائيلي، وتوجيه هجمات جوية ضد إيران والمنشآت النووية.

واعتبر المحلل العسكري بالصحيفة، طال ليف رام، ”أنه يتحتم على إسرائيل أن تنتهي من تجهيز خطة تنفيذية موثوقة لتوجيه ضربات عسكرية قاصمة للبرنامج النووي الإيراني، حتى ولو كان الأمر يحمل تداعيات سياسية على الصعيد الدولي“. على حد وصفه.

وأقر بأن ”تجهيز خطة عسكرية محكمة لتوجيه ضربات للبرنامج النووي الإيراني يشكل تحديا كبيرا للغاية بالنسبة لقائد سلاح الجو الجديد، اللواء تومير بار، وأن الأخير سيواجه عقبات عديدة في التعاطي مع التوتر مع إيران طوال الفترة التي تسبق الانتهاء من الخطة الخاصة بضرب المنشآت النووية“.