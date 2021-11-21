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استشهاد فلسطيني وإصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار في القدس
تاريخ النشر: 21 نوفمبر 2021 7:59 GMT
تاريخ التحديث: 21 نوفمبر 2021 9:15 GMT

استشهاد فلسطيني وإصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن إصابة 5 جنود إثر إطلاق فلسطيني النار باتجاههم في البلدة القديمة بمدينة القدس، مشيرا إلى مقتل المنفذ. ونقل حساب إذاعة الجيش

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن إصابة 5 جنود إثر إطلاق فلسطيني النار باتجاههم في البلدة القديمة بمدينة القدس، مشيرا إلى مقتل المنفذ.

ونقل حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر، عن هيئة الإسعاف ”نجمة داود الحمراء“ أن شخصين أحدهما حالته حرجة أسعِفا إثر إطلاق نار قرب حائط المبكى ”البراق“ في البلدة القديمة بالقدس.

كما نقل عن المتحدث باسم الشرطة رئيس الأركان إيلي ليفي ”هناك أنباء عن إطلاق نار في قلب البلدة القديمة قرب حائط المبكى. تم نقل جريحين، أحدهما في حالة خطيرة والآخر حالته متوسطة، إلى المستشفى. وقتل الإرهابي“، بحسب تعبيره.

وفي وقت لاحق ذكر المتحدث باسم نجمة داود الحمراء زكي هيلر ”حاليا تم إجلاء جميع الجرحى من المنطقة“، مشيرا إلى أن هناك خمسة تم إجلاؤهم جميعا إلى المستشفيات القريبة.

وفي حين لم يعلن الجيش عن قتلى من جانبه، أفادت القناة الـ 12 العبرية بمقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته.

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