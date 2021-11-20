أكبر رؤساء الولايات المتحدة.. بايدن يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين

احتفل جو بايدن، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنّا في المنصب، بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت مع أسرته غداة إجرائه فحصا طبيا اعتبره ”قادرا“ على قيادة الولايات المتحدة.

يقضي الرئيس الديموقراطي عطلة نهاية الأسبوع في عيد ميلاده بإقامته في ويلمنغتون على بعد 170 كيلومترا من العاصمة واشنطن. ولم ينصّ جدول أعماله على حدث عام.

وبثت وكالة رويترز صورا لدى وصول بايدن إلى ويلمنغتون.

عبر تويتر، قال الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي عمل بايدن نائبا له لثمانية أعوام ”عيد ميلاد سعيد لصديقي، لأخي“.

وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي التي تكبره بسنتين أن ”أمريكا ممتنة لتعاطفك ولباقتك وحبك للأمة وكذلك لقيادتك وطموحك“.

وأجرى بايدن عشية ذكرى ميلاده فحصا صحيا اعتبره ”قادرا“ على الاضطلاع بواجباته الرئاسية، وفق طبيبه.

وتضمن الفحص إجراء تنظير للقولون تحت التخدير، نقل خلاله صلاحياته لفترة وجيزة إلى نائبته كامالا هاريس التي صارت أول امرأة تحمل صلاحيات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وخرج الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الجمعة من المستشفى حيث خضع لفحص طبي أكد لصحافيين أن نتيجته ”جيدة جدا“.

وصرح بايدن لصحافيين مغادرا مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن قرابة الساعة 14,05 (19,05 ت غ) بأن ”نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا“.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16,35 ت غ يوم الجمعة بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي عبر تويتر أن الرئيس الأمريكي الذي خضع لتنظير ”روتيني“ للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه ”قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح، كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة“.

ولفتت إلى أن بايدن سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي.

في السياق نفسه،أفاد البيت الأبيض أن بايدن نقل صلاحياته إلى نائبته هاريس لساعة و25 دقيقة اليوم الجمعة.

وأعلن جو بايدن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.

لكن بعض مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب السبعيني أيضا، لا يفوتون فرصة للتساؤل علنا أو ضمنا حول صحة بايدن الجسدية والعقلية.

وعادة لا يوجد شك في نية رئيس أمريكي خلال ولايته الأولى الترشح للبقاء في المنصب. فقد سعى كل الرؤساء إلى ذلك منذ ليندون جونسون (1963-1969)، أي منذ أكثر من نصف قرن.