بعد تصريحاته المؤيدة لقتل المحتجين عام 2019.. مكتب برلماني إيراني يتعرض لهجوم

أفادت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم السبت، بتعرض مكتب عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد حسن نوروزي، اليوم الجمعة، إلى هجوم من قبل مجهولين جنوب طهران.

وبحسب الوكالة الإيرانية فقد أضرم ”مجهولون“ النار في لافتة مكتب النائب البرلماني حسن نوروزي الذي دافع مؤخرًا عن قتل المتظاهرين الإيرانيين في احتجاجات منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019، والذي اعترف إنه ”أطلق النار على المحتجين“.

۲/۱- عکس روز- تابلو دفتر #حسن_نوروزی، نماینده رباط کریم و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، که گفته بود «یکی از آن‌هایی که (آبان ۹۸) به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند»، از سوی افراد ناشناس در رباط کریم به آتش کشیده شد. عکس از خبرگزاری فارس pic.twitter.com/3YiEpgfBr7 — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) November 20, 2021

بدوره، أكد مكتب النائب عن مدينة رباط كريم التابعة للعاصمة طهران، ”تعرض مكتب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان لاعتداء واضرام النار في بوابة المكتب“، مشيرا إلى أن ”أسباب الحادث مازالت مجهولة“.

والأسبوع الماضي، قال نوروزي ردًا على محكمة الشعب الدولية الخاصة باحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر، التي عُقدت في العاصمة لندن ”كنت أحد الذين أطلقوا النار على الناس (المحتجين)، وقتلناهم، والآن من يريد محاكمتنا؟ الجانب الآخر (المحتجون) استهدفوا البنوك والمصارف ونحن كذلك قتلناهم“.

وتم تداول تصريحات نوروزي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أغضب كثيرا من الإيرانيين.

وبعد ردود فعل واسعة النطاق على مقابلته الأخيرة، نفى نوروزي التصريحات المنسوبة إليه في مقابلة مع موقع إخباري إيراني، واصفا الصحفي الذي نقل تصريحاته بـ“المنافق“.

من جانبه، رد رئيس تحرير موقع ”ديدبان إيران“ الإخباري، في دفاعه عن مراسل هذا الموقع والتأكيد على أن الملف الصوتي للمقابلة متوفر في مكتب الموقع ”إنه سيقاضي النائب حسن نوروزي“.

وشهدت إيران في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019، احتجاجات شعبية عارمة بسبب قرار حكومة الرئيس السابق حسن روحاني رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وسرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات التي توسعت رقعتها وشملت أكثر من 200 مدينة إيرانية، إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة والحرس الثوري وعناصر الباسيج.

وقامت السلطات الإيرانية بقطع شبكة الإنترنت في حينها لمدة أسبوع كامل، الأمر الذي زاد من عمليات القمع والاعتقال ضد المحتجين.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية وثقت حتى الآن أسماء 323 محتجًا، بينما ذكرت وكالة رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.