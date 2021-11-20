بين توظيف "سياسي" واتهامات للحكومة.. كيف استقبل الإسرائيليون قرار بريطانيا ضد "حماس"؟

أثار تصنيف الحكومة البريطانية لحركة ”حماس“ الفلسطينية كـ“تنظيم إرهابي“، ردود فعل واسعة داخل إسرائيل، عكستها منصات التواصل الاجتماعي هناك.

وحاول وزراء بالحكومة ونواب بالكنيست التسويق للقرار على أنه ”إنجاز سياسي“ يحسب لحكومة نفتالي بينيت.

وعمد وزير الخارجية يائير لابيد إلى نسب القرار لجهود الدبلوماسية الإسرائيلية، والحراك السياسي للحكومة، الأمر الذي اتفق معه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

لكن القرار البريطاني لم يرق لتطلعات نشطاء ومغردين إسرائيليين كثر، وجهوا سيلا من الانتقادات للحكومة التي تباهت بالقرار. والسبب هو أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي نفسه يضم كتلة ”القائمة العربية الموحدة“ التي يرون أنها تمثل ”حماس“ داخل الحكومة، من وجهة نظرهم.

هذا وتواصل حكومة بينيت – لابيد حصد نقاط سياسية بشكل سريع، في ملفات فرعية وغير متوقعة، يغلب عليها الطابع الدعائي، وكان آخرها إعادة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا، فضلا عن القرار البريطاني المشار إليه.

القرار الصحيح

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، قد أعلنت أمس الجمعة، أن الحكومة حظرت حركة ”حماس“، وذكرت في بيان أن الحركة ”تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين، لهذا اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس كلية“.

وأضافت أن الخطوة ”تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب، ولم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي للحركة، حيث إن بريطانيا تحظر حاليا الجناح العسكري لحماس فقط، الذي يعرف باسم كتائب عز الدين القسام“.

ووجهت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، الشكر لنظيرتها البريطانية ولرئيس الوزراء بوريس جونسون، وكتبت عبر حسابها على تويتر: ”أشكر وزيرة الداخلية البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون على اتخاذهما القرار الصحيح والمسؤول، بشأن اعتبار (حماس) وأذرعها كيانات خارجة عن القانون، ووصفهما بشكل يعبر عن الحقيقة كتنظيم إرهابي“، وفق تعبيرها.

زرع الفرقة

وذكر يائير غولان، نائب وزيرة الاقتصاد والصناعة، وعضو الكنيست عن حزب ”ميرتس“ اليساري الائتلافي، أن الحكومة الحالية ”جاءت للعمل وليس للثرثرة، على خلاف الحكومة السابقة“.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: ”هذا الأسبوع أعدنا الزوجين أوكنين إلى الوطن، وأعلنت بريطانيا حركة حماس كتنظيم إرهابي، تستطيع المعارضة أن تواصل زرع الفرقة، وسنواصل نحن تحقيق نتائج“، وفق قوله.



وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابه على تويتر، إن القرار البريطاني ”إنجاز إضافي يحسب لوزارة الخارجية ولرجال الدولة المترابطين، ويشكل ثمرة من ثمار الجهود التي بذلوها وشاركهم فيها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وبعد حوار وعمل سياسي في هذا الصدد، وكجزء من تعزيز العلاقات مع بريطانيا“.

رفع الغطاء

واعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم، أن وزيرة الداخلية البريطانية ”أحسنت حين اتخذت قرار تصنيف حماس منظمة إرهابية“.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: ”لم تتردد في رفع الغطاء عن منظمة الإرهاب التي تعادي السامية، والتي تتطلع لإبادة إسرائيل، الخطوة التالية ينبغي أن تكون معالجة حركة الإخوان المسلمين التي تعد المنظمة الأم لحركة حماس“، على حد قوله.

وذكر في تغريدة أخرى، أن القرار البريطاني ”في غاية الأهمية“، وأن المزيد من الدول ينبغي أن تتبنى القرار، وقال: ”في المقابل ينبغي تشجيع هذه المبادرة داخل أمريكا، وإعلان الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي“.

إنجاز للحكومة

ووصف الناشط آفي ايدلسون، القرار البريطاني بأنه ”إنجاز لوزير الخارجية يائير لابيد“، واتفقت معه المغردة سيما أهارون، إذ رأت أنه على الجميع أن يتعلم من لابيد العمل في صمت وعدم الالتفات إلى الهجوم المستمر، مضيفة ”أن العمل في صمت أدى إلى إعادة الزوجين المعتقلين من تركيا أيضا“.

وانتقد الناشط الإسرائيلي تسليل ليدرور، عدم تهنئة نواب الكنيست للحكومة البريطانية على نوايا تصنيف حماس ”تنظيم إرهابي“، وعدم الثناء على وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووصف الأمر بـ ”العار“.

لكن ناشطا آخر يدعى غادي كوهين، يعرف نفسه بأنه مؤيد لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رد عليه قائلا: ”أيها المهرج (تسليل ليدرور)، ممثلو حماس يجلسون داخل الحكومة، لماذا التهنئة في وقت سقط فيه مشروع قانون رفع علم إسرائيل على جميع المؤسسات الأكاديمية بواسطة جميع وزراء الحكومة“.

تمويل الإرهاب

وتساءل الصحفي الإسرائيلي أمير بوحبوط عن مدى تأثير القرار البريطاني على قدرة ”حماس“ على حشد التبرعات التي يرى إن بعضها يذهب للذراع العسكرية للحركة، وأضاف عبر حسابه: ”من المثير للاهتمام معرفة كيف سترد قطر؟“.

وعلق الناشط دان فولوخ، على تغريدة تنتقد اليمين الإسرائيلي ولا سيما أحزاب الصهيونية الدينية، وكتب: ”على الأقل هذه الأحزاب ليست إرهابية، مقارنة بحزب ”القائمة العربية الموحدة“ صديق حماس، هذا أمر فظيع“، وفق تعبيره.

ووصفت حاجيت مولدوفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ ”المحتال“، وكتبت عبر حسابها على تويتر: ”بينيت المحتال، والمتغطرس الأجوف (يائير لابيد) وباقي وزراء حكومة الشر، يتباهون بإعلان بريطانيا حماس كمنظمة إرهابية، في نفس الوقت الذي يجلسون في حكومة بها ممثلون للحركة، ويمولون الإرهاب من أموال دافع الضرائب الإسرائيلي“.

ووضع ناشط يدعى ليؤور بن عامي ملاحظة، بأن بريطانيا انضمت في هذا الصدد لدول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا فضلا عن الاتحاد الأوروبي وغيرهم، لكنه أضاف: ”في إسرائيل هناك حركة شقيقة لحماس، وهي (القائمة العربية الموحدة) هي جزء من الائتلاف الحكومي“.

وبدا أن الناشطة ميراف حجاج غير قادرة على معرفة إذا ما كان عليها البكاء أم الضحك عقب القرار البريطاني، كما عبرت عن ذلك في تغريدتها، في وقت يقبع فيه ”الإخوان المسلمون“ داخل حكومة بينيت، مثلما قالت.

وتابعت عبر حسابها على تويتر: ”إن (القائمة العربية الموحدة) هي الذراع السياسية التي تؤسس حماس داخل إسرائيل“، وفق قولها.