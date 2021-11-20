وزير الدفاع الأمريكي من البحرين: ملتزمون بمواجهة إيران

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، خلال زيارته إلى البحرين، أن بلاده ملتزمة بمواجهة إيران.

وسعى أوستن إلى طمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمنطقة على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

ولم يتضح مدى تأثير كلمة أوستن على الحلفاء في الشرق الأوسط ، لأنه لا يدعمها أي إعلان عن عمليات نشر أخرى أو مبيعات أسلحة جديدة في المنطقة.

وأبدت دول الخليج العربية، عدم ثقتها بشأن تركيز بايدن على المنطقة، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وتتابع هذه الدول عن كثب جهود إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران.

وقال أوستن في كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى الخليج ”لنكن واضحين: التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضاف أن هناك ضرورة للمزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي للعام 2015.

وأضاف أوستن: ”ما زلنا ملتزمين بالتوصل لنتيجة دبلوماسية للمسألة النووية، لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة“.

وطالبت دول الخليج العربية بضمها إلى المفاوضات، وبأن تعالج أي اتفاقية ما وصفته ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وتأتي تصريحات أوستن، في وقت تتعالى فيه الأصوات الأمريكية حول ضرورة التشدد تجاه بكين وموسكو.

ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، يوم الجمعة، العالم إلى الوقوف في وجه الصين وروسيا؛ باعتبارهما تشكلان تهديدات منفردة ومشتركة على الاقتصاد الأممي الجديد.

وانتقدت كلينتون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطالبت بمنع ما أسمتها التحركات العسكرية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت في ظهور افتراضي خلال منتدى ”بلومبيرغ“ للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، إن ”بعض رسوم التجارة مع الصين، والتي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، أضرت بالولايات المتحدة، لا سيما تلك المفروضة على السلع الزراعية“.

وفي حديثها عن روسيا، قالت كلينتون، إن ”بوتين سعى إلى احتضان الصين لدرء المشاكل المحتملة في الشرق الأقصى، بينما يمارس السلطة من خلال جهات غير حكومية تتسم بالفاعلية“.