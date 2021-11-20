صحف عالمية: ضربة قاصمة لحماس في بريطانيا.. وتراجع "نادر" لرئيس وزراء الهند

سلطت الصحف العالمية الضوء على العديد من القضايا الدولية والعربية المهمة، كان أبرزها قرار بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، كما تناولت الموقف السياسي الحرج الذي يعاني منه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، في ظل تراجعه أمام مطالب المزارعين.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ العبرية إن تصنيف بريطانيا لحركة حماس منظمة إرهابية يعد ضربة كبيرة لعمليات التمويل الخاصة بالحركة الفلسطينية.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن ”القرار الذي اتخذته بريطانيا بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، وحظر دعمها، يعد ضربة قوية للجماعة الإسلامية، التي تقوم بعمليات تمويل كبيرة في المملكة المتحدة“.

وأشارت إلى أن بريطانيا سبق أن صنّفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، منظمة إرهابية في 2001، لكن القيادة السياسية لحماس لم يتم تصنيفها كذلك، حتى صدور القرار الأخير، حيث سمح ذلك لحماس بجمع الأموال، ونقلها عبر مؤسسات مثل الجامعة الإسلامية في غزة، من أجل تطوير التقنيات المستخدمة في تصنيع الصواريخ وأسلحة أخرى.

وأبرزت الصحيفة رد الفعل الغاضب من جانب ”حماس“ على القرار البريطاني، وذلك على لسان حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، الذي وصف القرار بأنه ”جريمة جديدة من جانب بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني“.

وأفادت بأن ”الحظر الذي ينبغي أولًا أن يتم تمريره من جانب البرلمان البريطاني سيحظر الانتماء لحماس داخل بريطانيا، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم للحركة، حيث تصل العقوبة القصوى لانتهاك القانون إلى السجن لمدة 14 عامًا“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن ”إسرائيل عملت مع بريطانيا لفترة طويلة، في محاولة لفرض الحظر ضد حماس، لكن القرارات النهائية تم اتخاذها بعد محادثات بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت ونظيره البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق من الشهر الجاري، على هامش قمة البيئة في جلاسكو“.

مفاجأة مودي

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي انحنى أمام المزارعين، وقال إن الحكومة الهندية ستلغي 3 قوانين زراعية كانت تستهدف إصلاح القطاع الزراعي الهندي المتعثر، وذلك في تنازل مفاجئ أمام الاحتجاجات المستمرة منذ عام.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”سيطر ناريندرا مودي على السياسة في الهند 7 سنوات، مع الدعم الشعبي الواسع والأغلبية الكبيرة في البرلمان، فقد واصل رئيس الوزراء مسيرته من خلال سياسات دراماتيكية، ومضرة في بعض الأحيان، كما دعت حكومته بقوة إلى أجندة قومية تركز على الهندوس، واستخدمت تكتيكات شديدة القسوة لإسكات المنتقدين، مع القليل من المعارضة الفعالة“.

وتابعت: ”لكن يوم الجمعة، ومع تراجع نادر، لم يظهر مودي بنفس القدر من الهيمنة، وذلك بصورة مفاجئة. حيث قال في خطاب على شاشات التلفاز الحكومي الهندي إنه سيدعو البرلمان للانعقاد هذا الشهر، لإلغاء القوانين الزراعية التي تسببت في احتجاجات واسعة لدى المزارعين، ودعا المزارعين المحتجين للعودة إلى منازلهم“.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية قرار مودي، الذي تواكب مع احتفالات أقلية السيخ بأحد أعيادهم، بمثابة ”بادرة حسن نية من جانبه تجاه المزارعين، حيث يمثلون القطاع الأكبر من الاحتجاجات“، منوهة إلى أن ”خطابه أذهل المواطنين، الذين اعتادوا على موقف مودي كقائد قوي مستعصٍ على النقد. لكن الخطاب أشار إلى ضعف موقفه وسط مجموعة متنوعة من الأزمات، من بينها الاستجابة الكارثية لموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، والأوضاع الاقتصادية المتعثرة في البلاد“.

بايدن يتلقى أخيرًا بعض الأخبار الجيدة

رأت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن موافقة الكونغرس على خطة الإنفاق العملاقة بقيمة 1.75 تريليون دولار منحت الرئيس الأمريكي جو بايدن متنفسًا أمام المشكلات المتصاعدة التي تواجهه.

وجاء في تقرير للصحيفة نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن ”إدارة الرئيس بايدن حصلت على دفعة كانت في أشد الحاجة إليها، بعد عبور خطة الإنفاق العملاقة للعقبة الأولى التي تواجهها، ومع ذلك، فإن استطلاعًا جديدًا للرأي أشار إلى أن الحزب الديمقراطي ربما يخسر السيطرة على الكونغرس، خلال انتخابات التجديد النصفي المقرر لها العام المقبل، ويأتي ذلك أيضًا وسط تقارير تشير إلى وجود صراعات داخل البيت الأبيض، ومزاعم حول تهميش دور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس“.

وتابعت أن ”بايدن أشاد عشية عيد ميلاده التاسع والسبعين، بالتصويت ووصفه بأنه خطوة عملاقة للأمام بالنسبة لإدارته وللولايات المتحدة، ويأتي التصويت في أعقاب تمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، والذي وقعه بايدن هذا الأسبوع ليصبح قانونًا“.

واستطردت أنه ”بعد أشهر قليلة صعبة، وتعرضه لانتقادات بسبب فشله في إنهاء جائحة كورونا، وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والنتائج الكارثية للديمقراطيين في بعض الولايات، والنضال من أجل توحيد حزبه وراء أجندته، فإن بايدن تلقى أخيرًا بعض الأخبار الجيدة“.

وأوضحت أن ”الناخبين الأمريكيين لا يزالوا بحاجة للكثير من الإقناع، حيث أشار استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك، هذا الأسبوع، إلى أن الناس يفضلون الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بالتالي فإنه بدون حدوث انعكاس دراماتيكي لدى الديمقراطيين، فإن الجمهويين ستكون لهم الأفضلية، وسيعودون بقوة“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”بايدن يصر على أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقررة، في 2024، ومع ذلك، فإن العديد من الديمقراطيين يتطلعون إلى الدخول في المنافسة على مرشح الحزب في تلك الانتخابات“.