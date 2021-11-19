سقوط جرحى جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار خلال تظاهرة ضد إجراءات كورونا

أعلنت الشرطة الهولندية سقوط ”جرحى“ بعد إطلاق عناصرها طلقات تحذيرية خلال تظاهرة ضد إجراءات كوفيد تخللتها أعمال شغب في مدينة روتردام الساحلية الجمعة.

وقالت شرطة روتردام في بيان أعقب إعلانها إطلاق عناصرها طلقات تحذيرية إن ”هناك إصابات مرتبطة بالطلقات“، مضيفة أنها استخدمت أيضا خراطيم المياه ضد المتظاهرين.

وتجمع بضع مئات من الأشخاص للتعبير عن معارضتهم لخطط الحكومة لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي ”جواز مرور كورونا“ الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من الإصابة.

والجواز متاح حاليا أيضا لمن لم يتلقوا التطعيم لكن لديهم ما يثبت سلبية الإصابة بعد فحص.

وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا في محاولة لإبطاء قفزة في العدوى لكن الإصابات اليومية استمرت عند أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة.

وقالت الشرطة إن مثيري الشغب أشعلوا حرائق وأطلقوا ألعابا نارية مما جعلها تطلق الطلقات التحذيرية.

وقالت وسائل إعلام إن الشرطة استخدمت مدفع مياه في تفريق المتظاهرين وإن المحتجين أضرموا النار في سيارات تابعة لقوات الأمن.

وفي بداية العام، تسبب قرار حظر التجول في هولندا، باحتجاجات تحصل للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

واندلعت أعمال شغب مع مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية وأعمال تخريب طالت متاجر في مدن امستردام وروتردام ولاهاي الرئيسية فضلا عن مدن أصغر مثل هارلم واميرسفورت وخيلين ودين بوش.

وقال كوين سيمرز من نقابة الشرطة للتلفزيون الهولندي ”هذا القدر الكبير من العنف لم نشهده منذ 40 عاما.“

وتجمع المحتجون في مراكز المدن في هولندا قبل فترة وجيزة من حظر التجول الليلي الرامي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، كما فعلوا يومي السبت والأحد.

وتحرك المحتجون في الشوارع في مجموعات كبيرة وقاموا بأعمال شغب ونهب في حوالي 10 مدن.

وأفادت الشرطة بالقبض على أكثر من 151 شخصا.

وحطم مثيرو الشغب النوافذ ونهبوا المتاجر، ودمروا محطات الحافلات وأضرموا النيران وهاجموا الشرطة بالألعاب النارية والحجارة.

وبحسب تقارير إعلامية، كان عدد من الصحفيين وأطقم التصوير ضحايا لأعمال العنف النادرة والتي تحدث للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية.