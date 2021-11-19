معارضون لسياسة باريس يعترضون قوات فرنسية في بوركينا فاسو

شكل متظاهرون معارضون للتدخل الفرنسي في الصراع الإقليمي مع ”متشددين“ حاجزًا بشريًا، وأغلقوا الطريق أمام قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو، كانت متجهة إلى النيجر، اليوم الجمعة.

ويتزايد الشعور بالغضب في المستعمرة الفرنسية السابقة بسبب عجز بوركينا فاسو والقوات الدولية عن وقف تصاعد عنف ”المتشددين“.

وتكبدت قوات الأمن، يوم الأحد الماضي، أفدح خسائرها منذ أعوام، عندما قتل مسلحون 49 ضابطًا بالشرطة العسكرية و 4 مدنيين.

وأعلن الرئيس روك كابوريه، 3 أيام حدادًا وطنيًا على ضحايا الهجوم، الذي وقع قرب منجم للذهب في إيناتا.

وقالت الحكومة إن مسلحين مجهولين نفذوه.

وقال مراسل لوكالة ”رويترز“ إن ”المئات احتشدوا لإغلاق الطريق الذي تمر فيه العربات المدرعة الفرنسية في مدينة كايا“، حيث كان أحدهم يحمل لافتة مكتوبًا عليها: ”كايا تطلب من جيش فرنسا العودة إلى بلده“.

وفي النهاية، حادت المركبات الفرنسية عن الطريق إلى منطقة محمية بسياج معدني، حيث بقيت هناك حتى قرب حلول المساء.

وتحدث بعض المحتجين عن نظريات المؤامرة الشائعة في بوركينا فاسو والدول المجاورة، زاعمين أن الفرنسيين يتعاونون مع المسلحين.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى، باسيرو ويدراوجو، لوكالة ”رويترز“: ”طلبنا منهم فتح سياراتهم لأخذ فكرة عما بداخلها.. نحن نعلم ما بداخلها.. مواد مشبوهة“.

وقال شهود عيان، إن ”القافلة واجهت احتجاجات مماثلة في بلدات أخرى، لكنها تمكنت من المضي في طريقها حتى وصلت إلى مدينة كايا“.

وأكد مصدر في السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو، ومصدر في الجيش الفرنسي، حقيقة الوضع في مدينة كايا، لكنهما لم يقدما مزيدًا من التفاصيل.

وتدخلت فرنسا في مالي المجاورة، في 2013، لدحر تمرد مسلح، سيطر على شمال البلاد الصحراوي، وأبقت على آلاف الجنود في المنطقة منذ ذلك الحين.

لكن ”المتشددين“ المرتبطين بتنظيمي القاعدة و“داعش“، تمكنوا من تعزيز موطئ قدمهم والتمدد في دول، مثل: بوركينا فاسو، والنيجر.

وتعمل فرنسا حاليًا على خفض قواتها إلى نصف قوامها السابق تقريبًا في منطقة الساحل نزولًا إلى ما بين 2500 و3000 جندي، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى نقل مزيد من المسؤولية إلى الجيوش المحلية وقوة مهام أوروبية متعددة الجنسيات.