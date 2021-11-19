الاتحاد الأوروبي يستأنف قرارا قضائيا ألغى اتفاقيتين مع المغرب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استأنف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قرار إلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب بشأن إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وهو قرار للقضاء الأوروبي مثل ضربة للرباط وبروكسل.

واتُخذ قرار الاستئناف خلال اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب مصادر أوروبية.

وأعلنت محكمة أوروبية ابتدائيا إلغاء الاتفاقيتين اللتين أقرهما المجلس الأوروبي في 29 أيلول/ سبتمبر، بعد أن طعنت فيهما جبهة بوليساريو التي أشادت بقرار المحكمة واعتبرته ”انتصارا كبيرا“.

وتتعلق إحدى الاتفاقيتين بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، فيما تتصل الثانية بشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.

ونصّ قرار المحكمة على أن الاتفاقيتين تبقيان ساريتين لمدة شهرين كحد أقصى؛ ”من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد، والضمان القانوني لالتزاماته الدولية“.

ويخوض المغرب نزاعا منذ عقود مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين ”المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي“، في غياب تسوية نهائية.

وقد باءت كل محاولات حل النزاع بالفشل حتى الآن.

وقد أشادت الجزائر بالقرار الابتدائي عند صدوره، واعتبره وزير خارجيتها رمطان العمامرة ”فوزاً مدوّياً“ لقضية الشعب الصحراوي.

وصرح حينها مسؤول دبلوماسي مغربي في الرباط لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة الأوروبية ”بني على معطيات مغلوطة واعتبارات إيديولوجية“.

وفي وقت سابق، أكدت المغرب عزمها طي النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء الغربية بشكل نهائي، دون التفاوض على ”حقوقها الشرعية“، في ظل توتر متزايد مع جبهة ”البوليساريو“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“ عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال بوريطة، في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان، إن ”خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية يتجه بكل حزم وبكل ثقة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء“، التي تطالب ”البوليساريو“ باستقلالها.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أكد، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ46 لـ“المسيرة الخضراء“، أن المغرب ”لا يتفاوض على صحرائه“، وإنما من أجل ”إيجاد حل سلمي“ لهذا النزاع.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني، ويقترح منحها حكما ذاتيا، فيما تطالب البوليساريو بإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير.