كيف سيؤثر تصنيف بريطانيا لحماس "منظمة إرهابية" على الحركة؟

أثار تصنيف وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، حركة حماس الفلسطينية كمنظمة ”إرهابية“ الكثير من التساؤلات حول الأبعاد القانونية للقرار البريطاني ومدى تأثيره على نشاط الحركة دوليًا وأوروبيًا.

وبحسب خبراء ومختصين بالشأن القانوني، فإن مثل هذا القرار من شأنه أن يسمح للقضاء البريطاني بتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب الدولية على جميع مناصري الحركة وعناصرها، إلى جانب إمكانية مصادرة أموال وأصول تعود للحركة وقياداتها في بريطانيا.

أبعاد خطيرة

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيت لحم الدكتور عبدالله أبو عيد، إن ”القرار وإن كان يمثل مخالفة للقانون الدولي، الذي يمنح الشعوب حق مقاومة الاحتلال، إلا أن له أبعادا خطيرة على نشاطات حماس في المملكة المتحدة“.

وأوضح في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”القانون يمنح السلطات البريطانية الحق في ملاحقة مناصري الحركة وعناصرها، ومصادرة أموالهم وأي أصول للحركة وقياداتها في البلاد“.

وأشار أبو عيد إلى أن بريطانيا يمكن أن تقدم على مصادرة أموال كل من يثبت دعمه لحركة حماس وتوجيه اتهامات له بـ“تمويل الإرهاب“، لافتًا إلى أن القرار سيمنع الأعضاء والمناصرين للحركة من دخول أراضيها.

وبين أن ”ذلك سيكون له تأثير سواء على حماس أو على جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر أحد مصادر تمويل حماس والتي لها استثمارات كبيرة في بريطانيا تمول من خلالها التنظيم وحماس“، لافتًا إلى أن الإخوان المسلمين لن يتمكنوا من إرسال أي أموال لحماس عبر بريطانيا.

ونوه أبو عيد إلى أن بريطانيا قد تقدم على اعتقال أشخاص أو تقديم شكاوى ضد قيادات بحركة حماس، إلى جانب إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات الحركة في أي مكان بالعالم.

ولفت إلى أن أي محكمة بريطانية يمكن لها أن تصدر بناء على القانون الجديد مذكرة اعتقال بحق أي قيادي من قيادات حماس.

وذكر أن مناصري الحركة في بريطانيا وبموجب القرار الجديد معرضون للملاحقة القانونية، لافتًا إلى أن أي نشاط لدعم ومساندة حماس في بريطانيا يمكن اعتباره جريمة يلاحق بموجبها القائمين على النشاط بتهم الإرهاب.

خارجة عن القانون

واتفق الخبير في القانون الدولي الدكتور علي السرطاوي، مع رأي أبو عيد، فيما يتعلق بإمكانية مصادرة السلطات البريطانية أموالا وأصولا تعود للحركة أو عناصرها أو مناصريها بالمملكة المتحدة.

وقال السرطاوي، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن ”القرار البريطاني الجديد يعتبر حماس حركة خارجة عن القانون، ويجيز ملاحقتها واعتقال أعضائها ومصادرة أموالهم وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب العالمية بحقهم“.

وأوضح أن صدور مثل هذا القانون يخضع الحركة وأعضاءها للقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب في الدولة التي أصدرت القانون، لافتًا إلى أن أي ارتباط مع حماس من قبل شخصيات في بريطانيا سيعتبر جريمة تستوجب المحاكمة والحبس.

وأضاف السرطاوي أن ”حماس أصبحت بموجب القانون جسمًا سياسيا غير مشروع ويمنع التعامل معه، والقرار يشكل خطرا على الجمعيات الإسلامية العاملة في بريطانيا والتي تقدم مساعدات لحماس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك لتقييد عملها ومصادرة حساباتها البنكية“.

ورجح أن يصدر قرارات تقيد عمل عدد كبير من المنظمات والجمعيات في بريطانيا، مضيفًا أنه ”يمكن لحماس اللجوء للقانون والتحرك ضد القرار بموجب حق الدفاع عن النفس“.

مُهددة بالتوقف

من ناحيته، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح باسل منصور، إن ”القرار البريطاني سيدخل حركة حماس في أزمة دولية وقانونية كبيرة“، مشيرًا إلى أن نشاطات الحركة وعلاقاتها بالمنظمات التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها ستكون مُهددة بالتوقف.

وأوضح في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية من أقوى وأشد القوانين في أوروبا، الأمر الذي سيدخل حماس في أزمة كبيرة خاصة مع خسارتها الكثير من حلفائها والمناصرين لها في المملكة المتحدة“.

وأشار منصور، إلى أنه يحق للقضاء البريطاني والسلطات الأمنية ملاحقة كل من يشتبه في صلته بحركة حماس على إثر هذا القرار، كما أنه يمكن اعتقال أي مناصر للحركة وإصدار حكم قضائي بسجنه سنوات طويلة، مضيفًا أن ”حماس ستكون مجبرة على تجميد اتصالاتها بشخصيات ومؤسسات موجودة في بريطانيا“.

وبين أن تحرك حماس قضائيًا ضد القرار يحتاج سنوات طويلة من أجل إسقاطه، مشيرًا إلى أن القانون قد يدخل الحركة في أزمة مالية وسياسية غير مسبوقة، وسيؤثر على علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها الموجودة في بريطانيا.