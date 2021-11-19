سعيا للاقتداء به.. الصدر يحلّ الفصائل المسلحة التابعة له في العراق

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، حل فصائل ”اليوم الموعود“ التابعة له.

وجاء قرار ”مقتدى الصدر“ بعد يوم من دعوته للمجموعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها، في حال أرادت المشاركة في الحكومة.

وقال الصدر في بيان: ”أعلن حلّ تشكيل لواء اليوم الموعود، وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلّموا سلاحهم لسرايا السلام سابقاً أو ما يُسمى حالياً، لواء 313، 314، 315 في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا، فهم مازالوا مخلصين لنا ولوطنهم“.

وأضاف إن ”وجد لديهم سلاح فعليهم تسليمه خلال مدة 48 ساعة، عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة، وتسليم أسلحتهم، وغلق مقراتهم“، معبرا عن أمله بأن يكون القرار ”رسالة أمان وسلام للشعب كافة“.

وفي وقت سابق، دعا الصدر، الذي حاز على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، الأطراف الخاسرة في الانتخابات إلى ”مراجعة نفسها لاستعادة ثقة الشعب مستقبلا“.

وأضاف ”ما تقوم به هذه الأطراف الآن سيزيد نفور الشعب منها“، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تنظمها الفصائل الخاسرة، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

ولفت إلى أن ”الأطراف الخاسرة إذا أرادت المشاركة في الحكومة فعليها تسليم الفاسدين فورا إلى القضاء، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه في السياسة، وقطع العلاقات مع الدول بما يحفظ للعراق استقلاليته وعدم زج العراق في حروب خارجية لا طائل منها“.

واشترط الصدر ”حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم أسلحتها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عبر قائد القوات المسلحة“.

وقال ”إذا رضيتم قولي هذا فسنكون شركاء في مشروع الإصلاح وسنبني الوطن معًا، دون عنف وبسلام ووئام وبغطاء شعبي شامل، وما أنا إلاّ ناصح لكم“، حسب تعابيره.

وجاء قرار الصدر، مع قرب إعلان نتائج الطعون في النتائج التي قدّمها المعترضون للهيئة القضائية، الخاصة بالبت فيها.

ويسعى الصدر، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بالتحالف مع قوى سياسية أخرى، وسط دعوات، للإسراع بتشكيلها.

وفرض الصدر على الكتل السياسية الأخرى، التخلي عن فصائلها المسلحة في حال أرادت المشاركة في الحكومة.

يذكر بأن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وجه في وقت سابق بإغلاق مقرات قوات ”سرايا السلام“ التابعة له في المحافظات كافة، باستثناء أربع منها.