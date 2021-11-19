البيت الأبيض: بايدن يخضع لتنظير في الأمعاء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سيخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظير ”روتيني“ للأمعاء اليوم الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته موقتا إلى نائبته كامالا هاريس، كما أعلن البيت الابيض.

وستصدر في وقت لاحق تفاصيل الفحص الصحي للرئيس الذي سيكمل السبت 79 عاما، كما أوضحت الرئاسة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس سيخضع لتنظير الامعاء في مركز والتر ريد الطبي الواقع قرب واشنطن.

وأشار إلى ”الحال كانت كذلك عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للإجراء الطبي نفسه عامَي 2002 و2007، وبموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، أثناء وجوده تحت تأثير التخدير“.

وتلقى بايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، اللقاح المضاد لكورونا بالكامل وتلقى جرعته الثالثة نهاية أيلول/سبتمبر، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك.