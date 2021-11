صحفي إيراني فر من وطنه على الأقدام: لامكان للحقيقة في بلادي

قال محمد مساعد، الصحفي الإيراني الذي أفلت من عقوبة السجن في إيران العام الماضي، إن حكومة بلاده لا تخشى الحقيقة نفسها فحسب، بل تخشى أيضا الجرأة في قول الحقيقة، منتقدا في الوقت نفسه وضع الصحفيين الإيرانيين.

وأضاف محمد مساعد الحائز على جائزة ”حرية التعبير“ من لجنة حماية الصحفيين، في رسالة إلى اللجنة ينتقد الحكومة الإيرانية، ”أصبحت إيران أكثر فأكثر ثقبًا أسود يجعل من المستحيل فهم الوضع“.

ووصف في شريط فيديو له ”مأساة إطلاق النار على طائرة ركاب المدنية الأوكرانية مطلع العام الماضي، ومذبحة احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، وجريمة حظر استيراد اللقاحات الأجنبية (الخاصة بفيروس كورونا)، بأنها أمثلة على معاناة الشعب الإيراني“.

ومنحت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2020، للصحفي محمد مساعد لشجاعته في تغطية أخبار الفساد والاحتجاجات الشعبية ورد الحكومة الإيرانية على تفشي فيروس كورونا.

وبحسب محمد مساعد الذي وصل إلى الولايات المتحدة فإن ”من الخطر قول الحقيقة، لأن الحكومة لا تخشى الحقيقة نفسها فحسب، بل تخشى أيضًا الجرأة في قول الحقيقة“.

