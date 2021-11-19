صحيفة عبرية: الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين يمهد لتحسن العلاقات مع تركيا

رأت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن خطوة إفراج تركيا عن الزوجين الإسرائيليين يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات بين البلدين، وربما إعادة السفيرين في الدولتين.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن هناك توقعات إسرائيلية بأن خطوة الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين، يمكن أن يقود إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وإعادة السفيرين في الدولتين.

وذكرت الصحيفة، أن التقديرات داخل إسرائيل، تشير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بهذه الخطوة ”لفتح قنوات للتقارب مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وفرصة لتحسين مكانته الإقليمية وتأثيره على الفلسطينيين وتحسين السياحة والأعمال التجارية التي ستفيد الاقتصاد التركي“.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في المفاوضات للإفراج عن الزوجين، كشفوا عن أن ”إسرائيل لم تطالب بإعطاء أي مقابل لقاء الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين، في المقابل قالوا إنه من الممكن أن تطلب تركيا مقابلا في المستقبل“.

ونقلت الصحيفة، عن المصادر الإسرائيلية قولها إنها ”لا تعلم السبب الذي أدى إلى قرار تركيا بالإفراج عن الزوجين“، مشيرة إلى أن السبب المحتمل هو الإثباتات التي سلمتها إسرائيل لتركيا بأن الزوجين ليسا جاسوسين.

ووفق المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا للصحيفة العبرية، فإن هناك سببا آخر للإفراج عن الزوجين وهو أن مواد التحقيق التي جمعتها تركيا لم تشمل أدلة هامة ضد الزوجين الإسرائيليين.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، أن تركيا تخوفت من أن تؤثر قضية الزوجين على قطاع السياحة.

وأفرجت تركيا أمس الخميس عن الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي فاكنين بعد تسعة أيام من احتجازهما من قبل الأمن التركي بشبهة التجسس من خلال تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد الإفراج عن الزوجين، هاتف كل من رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الرئيس التركي أردوغان، وقدما الشكر له على تدخله من أجل حل القضية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب أردوغان، فإنه خلال المحادثة مع هرتسوغ جرى البحث في العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وأن أردوغان شدد على أهمية العلاقات التركية ـ الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت قناة ”كان“ العبرية، ذكرت أن المكالمة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سادتها أجواء إيجابية.

وبينت القناة العبرية، أن الرئيس التركي أردوغان أعرب خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت حوالي ربع ساعة، عن رغبته في توثيق العلاقات بين البلدين، بحسب مسؤول إسرائيلي مطلع على المكالمة.