هل تلجأ تركيا إلى انتخابات مبكرة في ظل "العزلة السياسية"و"انهيار الليرة"؟

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي إن هناك احتمالا قويا بأن الانتخابات الرئاسية التركية ستجرى قبل موعدها المحدد في منتصف عام 2023، وسط تدهور الاقتصاد المحلي، وتصاعد عزلة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب ما وصفه بـ“السياسات الخاطئة“.

ولفت الموقع في تقرير إلى أن استطلاعات الرأي المتعددة التي جرت في الفترة الأخيرة أظهرت أن شعبية أردوغان وحزبه ”العدالة والتنمية“ آخذة في التراجع، ما يترك الحكومة التركية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في مواجهة خيارات صعبة.

وقال الموقع في تقريره: ”تواجه تركيا حالة من عدم اليقين السياسي مع تصاعد التوترات وانهيار العملة المحلية“.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2023، ولكن المجلة تقول إنه من المرجح إجراؤها في وقت مبكر“.

وأضاف التقرير: ”بصفته سياسيا شعبويا، حاول أردوغان إرضاء قاعدته الإسلامية والقومية الداعمة من خلال نهج تعصبي في السياسة الخارجية، ومع ذلك، فإن هذا التكتيك قصير النظر ترك أنقرة معزولة دوليا بشكل متزايد“.

القائمة الرمادية

وأشار التقرير إلى أن تركيا لديها الآن عدد من المنافسين والمنتقدين في العالم، أكثر من الأصدقاء والشركاء، فيما تواجه عقوبات أمريكية وأوروبية، وتصنف دوليا في ”القائمة الرمادية“، بسبب شبهات بـ ”تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والفساد المؤسسي“.

واعتبر التقرير أنه من المفارقات أن تستضيف تركيا قواعد عسكرية أمريكية مهمة، فيما يعزو العديد من المحللين انزعاج أردوغان المستمر من أن حلفاء وشركاء أنقرة التقليديين يحولون اهتمامهم إلى مكان آخر.

العزلة الدولية

ورأى التقرير أن أشد مؤيدي أردوغان باتوا يدركون بشكل متزايد أن العزلة الدولية تأتي على حساب تركيا، خاصة بالنسبة لاقتصادها، الأمر الذي يؤثر على المواطنين العاديين، مشيرا إلى أن تهديد أردوغان بطرد سفراء 10 دول غربية هو مثال حديث.

وقال: ”في غضون ذلك، لم يؤد لقاء أردوغان الأخير في روما مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تحسين العلاقات التركية الأمريكية المتوترة للغاية.. وعلى الرغم من المجاملات الدبلوماسية والإيماءات الودية المتبادلة، فإن أنقرة وواشنطن على خلاف حول معظم الموضوعات المذكورة في البيان الأمريكي للمحادثات.. كما كانت هناك تناقضات بين البيان وتصريحات أردوغان للصحفيين بعد اجتماعه مع بايدن“.

العلاقات مع العرب

ونقل التقرير عن محللين في الشرق الأوسط قولهم إن حاجة أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع العالم العربي هي مثال آخر على سياسته الخارجية ”الفاشلة“، حسب وصف التقرير.

وأشار إلى أن مصر والسعودية والإمارات لم ترفض تركيا، لكن جهود التقارب تتحرك ببطء، مضيفا أن أردوغان يواجه الآن مأزقا في الداخل، ومن غير المرجح أن يؤدي تطبيع العلاقات مع الحكومات العربية، التي شيطنها في الماضي، إلى إرضاء قاعدة دعمه من قبل الإسلاميين.

ورأى التقرير أن دعم أردوغان للإخوان المسلمين وأفعاله في سوريا وليبيا لا تزال نقطة شائكة رئيسية في تعامل أنقرة مع العالم العربي، لافتا إلى أن هناك مؤشرات على أن أردوغان يسعى لعملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا لإثارة المشاعر القومية في الداخل.

وقال التقرير: ”تعارض الدول العربية مثل هذه العملية كما يعارضها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.. ومن المعروف أن أردوغان يتجاهل مثل هذه المعارضة، لكن معضلة تكمن في أن مثل هذه العملية لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلة تركيا الدولية“.

وكان زعماء المعارضة التركية دعوا، أمس الخميس، إلى إجراء انتخابات مبكرة فورا، بعد تراجع قيمة الليرة ستة بالمئة، ووصولها إلى مستويات متدنية جديدة، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تحت ضغط من الرئيس أردوغان.

وشهدت الليرة أسوأ يوم لها منذ ذروة أزمة العملة التركية في 2018، حيث هوت إلى مستوى 11.3 مقابل الدولار.

وغرد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، على تويتر: ”هلا توقفت يا أردوغان! لا بد من إجراء انتخابات على الفور“.

من جانبها، قالت رئيسة حزب ”الخير“ المعارض ميرال أكشنار، إن أردوغان ”قضى على أموالنا وسمعتنا“.

وأضافت: ”إذا كان يفعل هذا عن قصد فهذه خيانة صارخة، وإذا كان (هذا الانهيار) ناتجا عن الافتقار إلى الكفاءة، فمن الواضح ما يجب القيام به.. يجب وقف هذا العار عن طريق التوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن“.

ومنذ العام الماضي، تطالب أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المتدهور ومن المشاكل التي نجمت عن تطبيق النظام الرئاسي عام 2018 والذي تطالب بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه، لإنقاذ البلاد من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تسبب فيها حكم الرجل الواحد في ظل النظام الرئاسي، كما تقول المعارضة.

ووفقا لتقارير، تتوقع المعارضة أن يجبر أردوغان على التوجه إلى الانتخابات المبكرة، وترى أنه يدرك تماما أنه وحزبه سيخسران الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة سواء أجريت مبكرا أو في موعدها، كما ترجح المعارضة.

وتعزز استطلاعات الرأي المختلفة، إلى حد كبير، وجهة نظر المعارضة.