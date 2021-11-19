فرنسا تسعى لإقامة علاقة "ثقة" و"شراكة طموحة" مع الجزائر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تطمح فرنسا إلى إقامة علاقة ”ثقة“ و“شراكة طموحة“ مع الجزائر تتجاوز ”جروحًا“ متعلقة بالذاكرة ”قد تعود للظهور أحيانا“ على ما قال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان في مقابلة مع صحيفة ”لوموند“.

وأوضح لودريان في المقابلة، التي نشرت عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة صباح اليوم الجمعة، أن ”لدينا روابط راسخة في التاريخ، ونتمنى أن تكون الشراكة الفرنسية-الجزائرية طموحة“.

وأكد الوزير الفرنسي أنه ”من المنطقي عندما ندرك تاريخنا أن تعود جروح للظهور، لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة ثقة“.

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غضب الجزائر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في كلام أوردته صحيفة ”لوموند“.

واتهم ماكرون في تلك التصريحات النظام ”السياسي العسكري“ الجزائري بانتهاج سياسة ”ريع الذاكرة“ حول حرب الجزائر وفرنسا القوة المستعمِرة السابقة فيها.

وجاء في الصحيفة يومها أن ماكرون تساءل حول وجود ”أمة جزائرية“ قبل الاستعمار الفرنسي مثيرًا ردود أفعال غاضبة في المجتمع الجزائري.

واستدعت الجزائر يومها سفيرها في العاصمة باريس ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل من التحليق في مجالها الجوي.

وأعرب الرئيس الفرنسي بعد ذلك عن ”أسفه“ للجدل الحاصل.

وأكد ماكرون ”تمسكه القوي في تنمية“ العلاقات الثنائية، ورحبت الجزائر بهذه التصريحات وأوفدت وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، إلى مؤتمر باريس حول الوضع في ليبيا في الـ12 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال الوزير لودريان، إنه ”قد يحصل سوء فهم من وقت لآخر لكن ذلك لا يقلل من الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا“.

وأضاف أنه ”يجب المحافظة على هذا الرابط القائم على احترام السيادة والإرادة المشتركة على تجاوز الخلافات للعودة إلى علاقة هادئة“.

ودعا إلى إشراك أكبر للجزائر في حل النزاع في مالي، إذ وقعت اتفاقات السلام بين باماكو والجماعات المسلحة في شمال البلاد في العاصمة الجزائرية العام 2015.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعرب عن استعداده لمساعدة الماليين الذين يواجهون توسعا للهجمات الجهادية في حال تقدموا بطلب صريح.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: ”لا نرى إلا إيجابيات في مساهمة جزائرية أكبر في العمل على تطبيق هذه الاتفاقات“.