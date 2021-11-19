وزير الخارجية الأمريكي: بايدن يخطط لعقد قمة أفريقية لتعزيز التعاون‎‎

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد قمة مع قادة أفريقيا، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للقارة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة.

وقال بلينكن في خطاب من العاصمة النيجيرية أبوجا: ”كمؤشر على التزامنا بشراكاتنا عبر القارة، ينوي الرئيس بايدن استضافة قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، للدفع قدماً بنوع من الدبلوماسية عالية المستوى والانخراط القادرين على إحداث تحوّل في العلاقات وجعل التعاون الفعّال أمرا ممكنا“، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يعلن بلينكن، الذي يجري أول زيارة له إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عن موعد للقمة.

وتأتي الخطوة في وقت تكثّف الصين انخراطها في أفريقيا، بما في ذلك من خلال اجتماع كبير هذا الشهر في السنغال، التي يتوجّه إليها بلينكن في وقت لاحق الجمعة.

وعقد حلفاء الولايات المتحدة — فرنسا وبريطانيا واليابان — اجتماعات دورية مع قادة أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إنه وقع مع نظيره النيجيري جيفري أونياما على برنامج مساعدات للتنمية بقيمة 2.17 مليار دولار.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري، أن واشنطن ستواصل الاستثمار في الأمن في نيجيريا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقال مسؤولون نيجيريون إن بلينكن يزور نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، لبحث الأمن المحلي والإقليمي وإمكانية تقديم دعم عسكري واستخباراتي لجهود نيجيريا في مجال مكافحة الإرهاب.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى نيجيريا يوم الخميس.

وتعتبر نيجيريا، حيث يعيش 20 في المئة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تعد أكبر قوة اقتصادية في القارة، محورية لأي إستراتيجية على المستوى الأفريقي.

ولطالما تقرّبت الإدارات الأميركية المتعاقبة من قادة نيجيريا منذ إعادة السلطة إلى المدنيين سنة 1999.

لكن الولايات المتحدة شددّت مواقفها حيال نيجيريا، التي طغت عليها سنوات من الاضطرابات والفساد المستشري، بعدما أطلقت القوات الأمنية حملة دامية خلال تظاهرات حاشدة احتجاجا على عنف الشرطة.

وخلال فترة ترشحه للرئاسة، أصدر بايدن بيانا خارجا عن المألوف أعرب فيه عن تضامنه مع المتظاهرين بينما حضّ الرئيس محمد بخاري الذي يلتقي بلينكن الخميس على كبح جماح قواته الأمنية، وفقاً لـ(أ ف ب).