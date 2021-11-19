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رويترز: بريطانيا ستصنف حركة حماس "تنظيما إرهابيا"
تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2021 8:25 GMT
تاريخ التحديث: 19 نوفمبر 2021 9:20 GMT

رويترز: بريطانيا ستصنف حركة حماس "تنظيما إرهابيا"

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية بريتي باتل ستضغط من أجل تصنيف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تنظيما إرهابيا. ورحب رئيس

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المصدر: رويترز

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية بريتي باتل ستضغط من أجل تصنيف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تنظيما إرهابيا.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالتقارير، وقال في تغريدة على تويتر، ”حماس منظمة إرهابية، ببساطة“.

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