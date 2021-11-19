رويترز: بريطانيا ستصنف حركة حماس "تنظيما إرهابيا"

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية بريتي باتل ستضغط من أجل تصنيف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تنظيما إرهابيا.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالتقارير، وقال في تغريدة على تويتر، ”حماس منظمة إرهابية، ببساطة“.