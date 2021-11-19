روسيا تعلن نجاحها بإطلاق صاروخ فرط صوتي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا، الخميس، أن فرقاطة ”الأميرال غورشكوف“، قامت بإطلاق اختباري لصاروخ ”تسيركون“ الفرط صوتي، وهو سلاح من نوع جديد يثير قلق الغرب، وتعتبر موسكو أنه ”لا يُقهر“.

وقال الجيش الروسي في بيان، إنه أطلق الصاروخ باتجاه هدف بحري في مياه البحر الأبيض، وتمت إصابة الهدف بـ“ضربة مباشرة“.

ويعود أول إطلاق رسمي للصاروخ تسيركون إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها أن هذه التجربة الناجحة هي ”حدث عظيم“ بالنسبة إلى ”روسيا بأسرها“. ومنذ ذلك الحين، أجريت تجارب من فرقاطة ”الأدميرال غورشكوف“.

ووسط أجواء يسودها التوتر مع الغرب، أعلنت روسيا خلال السنوات الماضية تطويرها عددا من الأسلحة وصفها بوتين بأنها ”لا تقهر“.

ويندرج ”تسيركون“ ضمن هذه الأسلحة، ويمكن أن يصل مداه إلى ألف كيلومتر، ومن المقرر تجهيز السفن الحربية والغواصات التابعة للبحرية الروسية بهذا الصاروخ.

وتتباهى روسيا بتطوير عدد من الأسلحة ”التي لا تقهر“، بينها صاروخ ”كينجال“ الفوق الصوتي المخصص لسلاح الجو، وصاروخ ”بورفيستنيك“ المجنح المزود بمحرك نووي.

في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وضع الجيش الروسي في الخدمة للمرة الأولى، صواريخ ”أفانغارد“ الفوق الصوتية والقادرة على تغيير الاتجاه والارتفاع.

وتأتي هذه التجربة الروسية الجديدة، وسط حملة تنديد دولية بإطلاق روسيا صاروخ باتجاه أحد أقمارها الصناعية خلال اختبار لأسلحة، ما أدى لانتشار ما يشبه حقل حطام مداري عرّض محطة الفضاء الدولية للخطر، وسيشكل خطرا على أنشطة الفضاء لسنوات مقبلة.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنه تم توجيه طاقم محطة الفضاء المكون من سبعة أفراد (4 رواد أمريكيين، ورائد ألماني، واثنين من الروس) للاحتماء في كبسولاتهم لمدة ساعتين بعد الاختبار، كإجراء احترازي، وذلك للسماح لهم بالهروب بشكل سريع إذا كان ذلك ضروريا.

ويقول خبراء إن اختبار الأسلحة التي تدمر الأقمار الصناعية في مدارها، يشكل خطرا فضائيا من خلال تكوين سحب من الشظايا التي يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى، ما سيؤدي لرد فعل متسلسل من المقذوفات عبر مدار الأرض.

وأجرت روسيا في نيسان/ أبريل الماضي، اختبارا آخر لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية. وقال المسؤولون إن الفضاء سيصبح مجالا مهما بشكل متزايد في ما يتعلق بالحروب.