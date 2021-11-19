واشنطن تفرض عقوبات على كيان وأفراد إيرانيين لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الأمريكية

أدرجت الولايات المتحدة، 6 إيرانيين وكيان إيراني واحد، في لائحة العقوبات، لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، أن الأشخاص والكيان الإيراني، ”سعوا إلى ‏زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية، ونشر معلومات مضللة على وسائل ‏التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف في ‏محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة“.‏

وأكدت أنه ”نتيجة لذلك تم فرض عقوبات على شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارغاد، لتقديمها ‏الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني، كما تم فرض عقوبات على كل من محمد باقر شيرينكار، ‏وسيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، ومصطفى سرمادي، ‏وسيد مهدي هاشمي توغرلجردي، وحسين أكبري نوده“.

وقال نائب المدعي العام المسؤول عن الأمن الوطني في وزارة العدل الأمريكية، ماثيو أولسن، في بيان، إن محمد كاظمي (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) ”شرعا في حملة هادفة ومنسقة لتقويض الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي وزرع الفتنة“ بين السكان.

وبدأت الحملة في أيلول/ سبتمبر واستمرت حتى اليوم التالي لانتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا للائحة الاتهام التي كشفت عنها الوزارة، بحسب ”فرانس برس“.

وذكرت الوزارة أن ”كاظمي وكاشيان حصلا على معلومات سرية تتعلق بالناخبين، وبعثا رسائل بريد إلكتروني تهديدية، وبثا معلومات كاذبة للتأثير على الناخبين الديموقراطيين والجمهوريين، وحاولا اختراق مواقع حكومية خاصة بالتصويت“.

ويُرجح بحسب لائحة الاتهام، أن يكون المتسللان حصلا على معلومات سرية حول نحو مئة ألف ناخب في إحدى الولايات الأمريكية.

وادعى الرجلان أنهما عضوان في مجموعة ”براود بويز“ اليمينية المتطرفة (الأولاد الفخورون).

واتهمت الوزارة الرجلين، بشن حملة ترهيب استهدفت عشرات آلاف الناخبين مستخدمَين اسم المجموعة اليمينية المتطرفة، وبالإقدام على طبع بطاقات اقتراع مزيفة عبر البريد باستخدام معلومات انتخابية مسروقة.

وفي اليوم التالي للانتخابات، يشتبه في أن يكون المتسللان حاولا اقتحام النظام المعلوماتي لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية بهدف مواصلة حملة التضليل.

ويواجه محمد حسين موسى كاظمي، عقوبة السجن 26 عاما، وسجاد كاشيان السجن 11 عاما.

وفي آذار/ مارس، قال تقرير صادر عن مديرية الاستخبارات الوطنية، إن إيران نظمت حملة سرية لإضعاف فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي هُزم في نهاية المطاف أمام خصمه الديموقراطي جو بايدن.

ويتخذ كاظمي وكاشيان، من إيران مقرا لهما، ويُعرف عنهما أنهما ”قرصانان إلكترونيان من ذوي الخبرة“ في شركة الأمن السيبراني الإيرانية ”إيليانت غوستار“ التي تم لاحقا تغيير اسمها إلى ”امينيت باسارغاد“.

وكانت ”امينيت باسارغاد“ قد أدرجت على لوائح العقوبات الأميركية في العام 2019 لتعاملها مع الحرس الثوري الإيراني.