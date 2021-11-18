تنديد غربي بأنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نددت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بـ“الأنشطة المزعزعة للاستقرار“ التي تقوم بها إيران في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك أعلن عنه الناطق باسم وزارة الخارجية في كل دولة، بحسب ما أفادت وكالة ”فرانس برس“.

وأكد البيان ”تصميم“ الدول الأربعة على ”مواصلة مواجهة القلق الأوسع في المنطقة في مجال الأمن“ خصوصا البرنامج البالستي الإيراني.

وندد بـ“الأنشطة المزعزعة للاستقرار“ التي تقوم بها إيران في المنطقة، بما يشمل ”استخدام ونقل صواريخ بالستية وطائرات مسيرة“ لميليشيات مسلحة حليفة.

وأكد أن ”المصالح الأمنية لجيران إيران، ستؤخذ في الاعتبار“، مشيدا في الوقت ذاته ”بجهود“ دول المنطقة ”لتخفيف تصعيد التوتر وتشجيع الحوار في المنطقة“.

ويأتي ذلك وسط قلق في المنطقة من التنازلات التي يمكن أن تقدم لإيران، فيما يرتقب أن تستأنف المحادثات في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وتهدف مفاوضات فيينا الى إعادة إطلاق اتفاق 2015 الذي يمنع طهران من الحصول على قنبلة ذرية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، ما أدى إلى تجاوز طهران العديد من الالتزامات التي تقيد برنامجها النووي.

وأكدت واشنطن وباريس ولندن وبرلين، أن ”حوارا إقليميا معززا وعودة متبادلة إلى احترام الاتفاق النووي الإيراني، سيعودان بالفائدة على الشرق الأوسط بأسره“.

ووجه بيان خليجي أمريكي مشترك، الأربعاء، تحذيرا إلى إيران، متهما إياها بـ“التسبب في أزمة نووية“ وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة.

وحض البيان الحكومة الإيرانية الجديدة على ”اغتنام الفرصة الدبلوماسية“ المتمثلة بالمفاوضات المقرر استئنافها في فيينا.

وأعرب البيان عن الأسف لأن ”إيران خطت خطوات لا تلبي أي احتياجات مدنية، لكنها قد تكون مهمة لبرنامج أسلحة نووية“.

وشجب البيان ”السياسات العدوانية والخطيرة“ التي تمارسها طهران، بما في ذلك ”النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطورة“ وللطائرات المسيرة.

كما حذر البيان من أن ”دعم إيران لميليشيات مسلحة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يشكلان تهديدا واضحاً للأمن والاستقرار“.

وردا على هذا البيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن ”الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق النووي، وهي المسؤولة على الأوضاع الراهنة، وباعتبارها الدولة الوحيدة التي لها تاريخ في استخدام الأسلحة النووية“.

وانسحبت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، منتصف 2018، وقامت واشنطن بتشديد العقوبات على إيران.

وأضاف زاده أن ”أمريكا لها سجل أسود في التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان، وبصدد إثارة الأجواء الدولية ضد إيران“، بحسب قوله.